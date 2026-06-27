Ελένη Τσολάκη - Παύλος Πετρουλάκης: Βάφτισαν την κόρη τους στο Λαγονήσι - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Μια πολύ συγκινητική μέρα ήταν η σημερινή για την Ελένη Τσολάκη και τον Παύλο Πετρουλάκη καθώς βάφτισε την κόρη της.

Το μυστήριο έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου (27/6) στο Λαγονήσι και το όνομα που έπελεξαν είναι το «Μαρία».

Το παρών μεταξύ άλλων έδωσαν πολλοί άνθρωποι της τηλεόραασης. Ανάμεσά τους, η πρώην συνεργάτιδά της Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Κώστας Φραγκολιάς, η Νάνσυ Παραδεισανού και η Μαρία Φραγκάκη.

Υπενθυμίζεται ότι, η παρουσιάστρια γέννησε στις 27 Μαρτίου 2025.

stam_tsimtsili-Instagram

stam_tsimtsili - Instagram