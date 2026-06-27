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Ελένη Τσολάκη - Παύλος Πετρουλάκης: Βάφτισαν την κόρη τους στο Λαγονήσι - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης βάφτισαν την κόρη τους στο Λαγονήσι. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην τελετή.

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Ελένη Τσολάκη
Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης βάφτισαν την κόρη τους | NDP PHOTO
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Μια πολύ συγκινητική μέρα ήταν η σημερινή για την Ελένη Τσολάκη και τον Παύλο Πετρουλάκη καθώς βάφτισε την κόρη της. 

Το μυστήριο έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου (27/6) στο Λαγονήσι και το όνομα που έπελεξαν είναι το «Μαρία».

Το παρών μεταξύ άλλων έδωσαν πολλοί άνθρωποι της τηλεόραασης.  Ανάμεσά τους, η πρώην συνεργάτιδά της Σταματίνα Τσιμτσιλή,  ο Κώστας Φραγκολιάς, η Νάνσυ Παραδεισανού και  η Μαρία Φραγκάκη. 

Υπενθυμίζεται ότι, η παρουσιάστρια γέννησε στις 27 Μαρτίου 2025. 

tsolaki
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