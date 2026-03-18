Ελένη Τσολάκη: Το τρέιλερ που είχε γυρίσει πριν «κοπεί» και έπαιξε τώρα στα social media του ΑΝΤ1

Μπορεί να μην έχουμε ξαναδεί την Ελένη Τσολάκη στον αέρα του ΑΝΤ1 μετά το κόψιμο της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που παρουσίαζε τα Σαββατοκύριακα από την αρχή της σεζόν μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, όμως, η γνωστή παρουσιάστρια «έκανε» μια απρόσμενη εμφάνιση στα social media του σταθμού.

Σε βίντεο που ανέβηκε στις επίσημες σελίδες του ΑΝΤ1, βλέπουμε την Ελένη Τσολάκη στο πλατό της εκπομπής της να προλογίζει ένα αποκλειστικό θέμα γύρω από την εξαφάνιση της Λουκίας Μαλεφιτσάκη, της ηρωίδας από το «Γιατί ρε Πατέρα;», όλα αυτά στο πλαίσιο της προώθησης της σειράς του σταθμού.

Το γύρισμα είχε πραγματοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό όταν ακόμα το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ήταν στον αέρα, αλλά το σχετικό επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε μόλις χθες Τρίτη (17/3) με αποτέλεσμα να εμφανιστεί τώρα και το σχετικό promo βίντεο στα social του ANT1.

«Η εξαφάνιση της Λουκίας Μαλεφιτσάκη έχει σοκάρει το Πανελλήνιο! Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στo #GiatiRePatera την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1», ανέφερε η λεζάντα με την ανάρτηση να φέρνει αμηχανία εάν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα η συνεργασία καναλιού και παρουσιάστριας.