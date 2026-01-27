Απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της Ελεονώρας Μελέτη έχει η κόρη της Αλεξάνδρα. Όπως δήλωσε με συγκίνηση η Ευρωβουλευτής στην εκπομπή «EQ» όπου βρέθηκε καλεσμένη της Έλενας Παπαβασιλείου: «Δεν έχω μέλημα να με θυμούνται κάπως. Είμαστε όλοι φευγαλέοι από το σύμπαν. Η ζωή συνεχίζεται, ανακυκλώνεται και περνάει. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να φύγω από αυτό τον κόσμο και να πει το παιδί μου ότι ήμουν καλή μάνα».

«Το πράγμα για το οποίο είμαι πιο υπερήφανη μέχρι και σήμερα είναι το παιδί μου. Είναι πολύ συγκινητικό το να βλέπεις ένα παιδί να μεγαλώνει. Εμένα το μέλημά μου είναι να δίνω τη δυνατότητα στην Αλεξάνδρα τον χώρο να αναπτύξει τη δυναμική της δικής της προσωπικότητας. Το παιδί δεν είναι προέκτασή μας. Είναι μια ατόφια οντότητα», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

«Νιώθω μεγάλη πληρότητα με το ένα παιδί. Εγώ γενικώς δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω πολλά παιδιά. Εδώ παιζόταν αν θα κάνω και το ένα. Δεν ήμουν από αυτές τις γυναίκες που είχε όνειρο να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια, από πολύ μικρή. Ένιωθα ότι δεν θα το κάνω εύκολα, θα αργήσω. Και οι δικοί μου το ξέρανε, το βλέπανε και γι’ αυτό και δεν με πίεσαν και ποτέ. Και γι’ αυτό ήταν και πολύ συμφιλιωμένοι και με τη σκέψη ότι η Ελεονώρα μπορεί να μην ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι», συμπλήρωσε στη συνέχεια η ευρωβουλευτής.

Η απόφαση για την κατάψυξη ωαρίων

Για την απόφασή της να κάνει κατάψυξη ωαρίων στην ηλικία των 38, η Ελεονώρα Μελέτη δήλωσε ότι ήταν η αντίδρασή της απέναντι στην κοινωνική πίεση. «Μόνη μου εγώ ένιωσα κοινωνικά μια μικρή πίεση, κάπου στα 38 και όχι για τον γάμο, για το παιδί, όπου κι εγώ ένιωσα ότι “τι θα γίνει άμα ξυπνήσω στα 45 και θέλω αλλά δεν γίνεται” και πήγα και έκανα το 2016 μια ωοκατάψυξη. Δηλαδή η αντίδρασή μου σε όλη την κοινωνική πίεση ήταν να πάω να κάνω ωοκατάψυξη το 2016».

Όταν «λύγισε» μπροστά στην κόρη της

«Θα ‘θελα κάποια στιγμή να απαντήσει η κόρη μου πως είμαι ως μαμά. Θα σταθώ απέναντί της με πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα ακούσω. Αλλά νιώθω ότι είμαι μία, όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρώτιστως αληθινή μαμά.

Δηλαδή το παιδί μου έχει δει τη μαμά του σε όλες τις φάσεις. Έχει δει τη μαμά του να κλαίει γιατί δεν έχει πάει καλά η δουλειά της. Έχει δει τη μαμά του να είναι κουρνιασμένη στον καναπέ γιατί περνάει δύσκολη έμμηνο ρύση. Έχει δει τη μαμά του να είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έκανε μια επιτυχία στη δουλειά της που την έχει ενθουσιάσει».

«Δηλαδή δε θα ξεχάσω ποτέ την ανακούφιση που ένιωσα όταν με έπιασαν τα κλάματα μετά από κάτι πολύ σοβαρό που είχε γίνει στον χώρο εργασίας μου το 2022, που ξέσπασα μπροστά στο παιδί μου, με λυγμούς όμως.

Γιατί ήμουνα μέσα στο σπίτι, δεν μπορούσα να πάω να κλάψω στο μπάνιο και δεν έβρισκα και τον λόγο να πάω να κλάψω στο μπάνιο. Έκλαιγα στον άντρα μου, ε, κάποια στιγμή με είδε και το παιδί μου. Και όταν πλέον με είδε το παιδί μου, δεν μίλαγε καλά ακόμα τότε, και έκλαιγα πραγματικά, ήρθε και με αγκάλιασε, την έπιασα και εγώ αγκαλιά και ένιωσα τρομερή ανακούφιση που πλέον αφέθηκα τόσο αυθεντικά μπροστά της.

Είχα τόσο πολύ κλάμα που πλέον δεν μπορούσα να αναπνεύσω από το μπούκωμα. Το παιδί μου έφυγε, πήρε ένα μικρό σκαμπό και πήγε στο μπάνιο, άνοιξε το ντουλάπι που είχε μέσα τις αμπούλες που της καθαρίζω τη μύτη όταν έχει μπούκωμα, πήρε χαρτομάντηλα και μου έκανε τις κινήσεις που της έκανα κι εγώ για να ξεμπουκώσει η μύτη και μου έλεγε «μαμά μην κλαις». Με φιλούσε και με χάιδευε.

Έκλαιγα παραπάνω, από συγκίνηση αυτή τη φορά. Ένιωσα αποδοχή από το παιδί μου εκείνη τη στιγμή. Έκλαψα παραπάνω, ένιωσα πάρα πολύ τυχερή που έχω μια κόρη που έχει τόση ενσυναίσθηση. Που δεν την ενδιέφερε για τη μαμά της αν είναι έτσι, δεν μπορούσε να το καταλάβει, αλλά έβλεπε τη μαμά της έτσι, αυτήν την ευάλωτη θέαση. Και ένιωσα τρισευτυχισμένη. Ξαφνικά μέσα σε όλο αυτό το χάος, ένιωσα παντοδύναμη», κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη.