Μελέτη για deepfakes: «Δεν μπορεί ο αλγόριθμος να έχει περισσότερα δικαιώματα από το ανθρώπινο σώμα»

Στο ζήτημα της «ψηφιακής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω deepfakes», αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ελεωνόρα Μελέτη μάλιστα προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, λέγοντας ότι έχει πέσει και η ίδια θύμα ψηφιακής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω deepfakes:

«Εκατομμύρια γυναίκες έχουμε δει τον εαυτό μας γυμνό στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε ποτέ γδυθεί και χωρίς να έχουμε καταφέρει ποτέ να κατεβάσουμε από τις πλατφόρμες το περιεχόμενο. Ανάμεσα τους κι εγώ. Φωτογραφίες απλές, από το Instagram, ντυμένες, καθημερινές ξεγυμνώθηκαν με ένα κλικ, από αλγόριθμους, χωρίς άδεια, χωρίς ντροπή, χωρίς συναίνεση, χωρίς συνέπειες», είπε στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Αυτό δεν είναι, όμως, παρενέργεια της τεχνολογίας. Είναι σεξουαλική εκμετάλλευση, είναι εκβιασμός, είναι ψηφιακός βιασμός. Και βεβαίως τα deepfakes στοχεύουν και πάλι γυναίκες, εκείνες που εκτίθενται, εκείνες που μιλούν, εκείνες που ενοχλούν, εκείνες που τις ζηλεύουν κι εκείνες που τις εκδικούνται», συνέχισε.

Η κ. Μελέτη τόνισε ότι η ευθύνη δεν βαραίνει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τις ψηφιακές πλατφόρμες και την ανεπαρκή εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων.

«Ας σταματήσει, όμως, το παραμύθι. Δεν φταίει η Τεχνητή Νοημοσύνη γι’ αυτό. Φταίνε οι πλατφόρμες που κερδίζουν "χοντρά", και οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται», είπε και αμέσως προσέθεσε:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφιακούς κανόνες. Οι πλατφόρμες όμως τους εφαρμόζουν; Όχι. Δεν μπορεί ο αλγόριθμος να έχει περισσότερα δικαιώματα από το ανθρώπινο σώμα»

Η Ευρωβουλεύτρια ανέφερε καταληκτικά: «Ή θα επιβάλουμε, λοιπόν, άμεση αφαίρεση παράνομου deepfake υλικού και κυρώσεις ή θα απαιτήσουμε πλήρη ευθύνη των πλατφορμών και θα παραδεχτούμε ότι το ψηφιακό μέλλον δεν απαιτεί το γυναικείο σώμα να είναι αντικείμενο. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ».