Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν λίγο κακομοίρες»

Μια μεγάλη κουβέντα για το θέατρο, αλλά και για την προσωπική της ζωή, στοιχεία του χαρακτήρα της και σκέψεις έκανε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τη Φαίη Σκορδά το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Buongiorno.

Σχετικά με τον σύντροφό της Νίκο Συρίγο και το πώς εκφράζεται δημόσια για εκείνον, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξήγησε ότι είναι φειδωλή καθώς θέλει κάποια «κομμάτια» να τα κρατάει για εκείνη.

«Δεν έχω αφιερώσει ποτέ τραγούδι συνειδητά επί σκηνής στον σύντροφό μου… Εγώ είμαι λίγο πιο φειδωλή στα λόγια από τον Νίκο. Συνειδητά. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το οποίο δε θέλω να παραχωρήσω σε κανέναν. Είμαι συνεσταλμένη και θεωρώ τα προσωπικά μου συναισθήματα και σκέψεις δική μου κληρονομιά. Τα θέλω για μένα.

Σίγουρα ο άνθρωπος που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας και που μπορούμε να έχουμε τελικά, μας βγάζει τα καλά μας στοιχεία. Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Όταν ο σύντροφός μας δεν μας βγάζει καλά στοιχεία, γινόμαστε άλλοι…Μου έχει συμβεί αυτό…» είπε.

«Δεν θα προγραμμάτιζα με τίποτα τη μητρότητα»

Μάλιστα σε άλλο σημείο της κουβέντας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σημείωσε ότι της αρέσει πιο πολύ η έννοια της συντροφικότητας από εκείνη του γάμου και δήλωσε ότι δεν θα προγραμμάτιζε τη μητρότητα.

«Πολλοί άνθρωποι το καταφέρνουν αυτό μέσα στον γάμο, να είναι η έννοια της συντροφικότητας και της ερωτικής έλξης και επαφής πιο έντονη από το συζυγικό της κομμάτι. Η έννοια της οικογένειας για εμένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Για πολλούς έχει.

Δεν είμαι κατά του γάμου. Ο καθένας να κάνει αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά. Είναι πώς θέλει ο καθένας να επιλέξει τη ζωή του.

Δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα με τίποτα.

Για μια γυναίκα, το να γίνει μάνα είναι πολύ ιερό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κάτι τέτοιο. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει.

Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να μου έρθει. Σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δε θέλουν να κάνουν παιδιά…Λέμε για απελευθέρωση, αλλά δεν ακούγεται. Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα οι γυναίκες που έχουν με εκείνες που έχουν επιλέξει να μην έχουν.

Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν “κακομοίρες”, μήπως "κάτι σου συμβαίνει". Υπάρχει μια νοοτροπία πολύ παλιά για τη ζωή μας», ανέφερε.

«Νιώθω πιο απελευθερωμένη»

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ερμηνεύτρια παραδέχτηκε ότι όσο περνά ο χρόνος νιώθει πιο απελευθερωμένη. «Σίγουρα νιώθω πιο απελευθερωμένη. Και είμαι σε μια διαδικασία να απελευθερωθώ κι άλλο. Το είχα μικρότερη, ρίσκαρα πολύ περισσότερο, με την άγνοια κινδύνου που έχεις νέο.

Μετά όσο περνά ο χρόνος και κατακτάς πράγματα και ανθρώπους που φοβάσαι να αφήσεις πίσω, είναι πιο δύσκολες κάποιες αποφάσεις.

Έχω κατά περιόδους κάνω ψυχανάλυση. Με έχει βοηθήσει πολύ το επάγγελμά μου, η ενασχόληση με τους ανθρώπους μέσα από το τραγούδι. Οφείλω πολλά στο επάγγελμά μου και στη σχέση μου με τους ανθρώπους.

Είναι πολλά πράγματα που με κάνουν να νιώθω ότι χάνω το κέντρο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.