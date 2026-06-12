Έλλη Κοκκίνου: «Έχω παντρευτεί δύο ψυχοσωματικά»

Μια σπάνια εξομολόγηση έκανε η Έλλη Κοκκίνου, στο κανάλι στης Νάνσυ Παραδεισανού στο Youyube, η οποία αποκάλυψε ότι έχει δύο αυτοάνασα λόγω άγχους.

Η τραγουδίστρια δήλωσε: « Τα αυτοάνοσα μια που έρχονται και μια που δεν ξαναφεύγουν. Εννοώ πως τα παντρεύεσαι. Έχω παντρευτεί δύο. Από κει και πέρα δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω», δήλωσε με φόντο συζήτηση για την ζωή στη ν'υχτα, και τις δυσκολίες που της έφεραν ψυχοσωματικά.

Και συμπλήρωσε: «Σίγουρα ξέρω και θωρακίζομαι, τώρα. Ξέρω να θωρακιστώ, ξέρω να απαιτήσω, ενώ όταν είσαι μικρός δεν τα ξέρεις αυτά. Αν δεν φας δέκα φάπες, δεν θα μάθεις ούτε καν να προστατεύεις τον εαυτό σου.

Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Για να μην ξαναεπιτρέψεις να μην σου συμβεί κάτι παρόμοιο. Αν δεν το πάθεις, δεν ξέρεις πως είναι και δεν ξέρεις και πως θα αντιδράσει και ο οργανισμός σου.

Το σώμα σου, η ψυχή σου, ο εαυτός σου. Έκανα ψυχανάλυση, με βοήθεια το διαχειρήστηκα», δήλωσε η Έλλη Κοκκίνου.