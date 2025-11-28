Η παρουσιάστρια του «Don’t Forget The Lyrics» Έλλη Κοκκίνου μίλησε στο vidcast του Παναγιώτη Σίμου, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δυσανεξία της στη γλουτένη και στα κιλά που είχε πάρει λόγω θυρεοειδή.

«Έχω άτυπη Κοιλιοκάκη. Απαγορεύεται να φάω γλουτένη, αλλά δεν θέλω να αφήνομαι κιόλας», εξήγησε η Έλλη Κοκκίνου.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην περίοδο που πήρε κιλά και στα σχόλια που δεχόταν για το βάρος της που οφειλόταν σε πρόβλημα στη λειτουργία του θυρεοειδή.

«Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω. Αν είσαι γυναίκα δεν επιτρέπεται να έχεις κιλό παραπάνω. Έχω ακούσει: “Πώς έχεις γίνεις έτσι” από θυρεοειδή τα απέκτησα και κουβάλησα όλα αυτά τα κιλά σε ένα χρόνο», είπε αρχικά.

Μάλιστα στη συνέχεια περιέγραψε πως είχε πάθει και αναιμία από την αφαγία. «Είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο, σε αναιμία από την αφαγία. Ήμουν με 4 νεκταρίνια την ημέρα και εγώ πάχαινα και πήγαινα στον γιατρό και είχα χλομιάσει», δήλωσε.