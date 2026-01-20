Έλλη Τρίγγου: Η εξομολόγηση στο The 2Night Show - «Έφτυσα αίμα, δεν χρειάζεται τόση αγωνία»

Το The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επέστρεψε χθες Δευτέρα (19/1) στον ΑΝΤ1 με καλεσμένη την Έλλη Τρίγγου, η οποία μίλησε για τη δουλειά που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει με τον εαυτό της και έτσι πλέον είναι πιο ήρεμη και χωρίς πολλή αγωνία.

Ο παρουσιαστής της είπε ότι όταν την είχε πρωτογνωρίσει ήταν σαν ένα άλογο που έτρεχε συνέχεια με τη γνωστή ηθοποιό να του απαντάει:

«Κάθομαι πια και ξεκουράζομαι και τρώω το γρασίδι μου, δεν χρειάζεται να τρέχω πια. Έφτυσα αίμα, τι να έγινε... Δουλειά ατελείωτη με τον εαυτό μου και συνεχίζεται, και πάει καλά».

«Την παλιά Έλλη, την ευχαριστώ καταρχάς γιατί με έφερε μέχρι εδώ που είμαστε σήμερα, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολλή αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή για να προστατευτεί από κάτι. Όλα καλά, ο κόσμος είναι αυτός που είναι και θα συνεχίσει να είναι», πρόσθεσε η Έλλη Τρίγγου.