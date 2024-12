Το ελληνικό μπαρ ανάμεσα στα δέκα καλύτερα του κόσμου - Πού βρίσκεται

Κάποιοι λένε πως δεν έχει σημασία το μέρος που βρίσκεσαι αλλά η καλή παρέα. Υπάρχει όμως κανείς που θα έλεγε «όχι» σε μαγαζιά με θέα, αισθητική και ευχάριστη ατμόσφαιρα;

Οι κορυφαίοι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι του Travel + Leisure, που αγαπούν ένα καλό κοκτέιλ και μία ακόμα καλύτερη ατμόσφαιρα, επέλεξαν τα αγαπημένα τους μπαρ στον κόσμο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα στην Αθήνα.

Rosewood Kona Village Shipwreck Bar, Χαβάη

«Θα προτιμούσα ένα κοκτέιλ με τα πόδια μου στην άμμο και ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα, από ένα πολυσύχναστο μπαρ οποιαδήποτε μέρα στην πόλη. Και το Shipwreck Bar του Rosewood Kona Village το πετυχαίνει». – Maria Diego, Diego Travel

Topside Bar, Κωνσταντινούπολη

«Το Topside Bar στην ταράτσα του The Peninsula Istanbul είναι το καλύτερο μέρος για ένα κοκτέιλ. Με θέα τον Βόσπορο, αυτό το μπαρ λειτουργεί σε συνδυασμό με το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριό του Gallada.» – Engin Kadaster, Turkey At Its Best

Cravan, Παρίσι

«Το πιο hot μπαρ του Παρισιού είναι αναμφίβολα το ανανεωμένο Cravan, ένα τετραώροφο καταφύγιο για καλοφτιαγμένα κοκτέιλ. Αυτή η εκπληκτική συνεργασία μεταξύ της Moët Hennessy και του μαέστρου των κοκτέιλ, Franck Audoux, αποπνέει κομψότητα.

Το Royal Basilic είναι ένα κοκτέιλ που πρέπει να δοκιμάσετε- αυτό το εκλεπτυσμένο ποτό περιέχει σαμπάνια Ruinart Brut εμπλουτισμένη με μία νότα λικέρ από άνθη βασιλικού, δημιουργώντας μια αναζωογονητική και μοναδική εκδοχή της κλασικής εμπειρίας». – Mark Bonte, French Side Travel

The Connaught Bar, Λονδίνο

«Όταν πρόκειται για μπαρ στο Λονδίνο, έχουμε πολλές επιλογές. Προσωπικά αγαπημένο είναι το The Connaught Bar, από τους φίλους μας στον όμιλο Maybourne Hotel, καθώς και το Scarfes Bar στο Rosewood London». – Nicola Butler, NoteWorthy

Jerry Thomas Bar Room, Ρώμη

«Το Jerry Thomas Bar Room άνοιξε τον Ιούνιο του 2023, στην ιστορική περιοχή Trastevere της Ρώμης. Κρυμμένο πίσω από μια μη σημαδεμένη πόρτα, το μπαρ σε στιλ speakeasy προσφέρει μια οικεία ατμόσφαιρα που μεταφέρει τους επισκέπτες πίσω στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης με τη vintage διακόσμηση και τα δημιουργικά ποτά.

Το μπαρ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων ποτών, αλλά το κλασικό Negroni παραμένει το αγαπημένο μου». – Matteo Della Grazia & Daniela Mencarelli, Fuoritinerario – Discover Your Italy

Line Athens, Αθήνα

«Πρώην γκαλερί, το Line Athens ξεπερνά τα παραδοσιακά wine bars. Η δέσμευσή του στη βιωσιμότητα και οι καινοτόμες συνεργασίες το κάνουν να ξεχωρίζει.

Η φιλοσοφία του μπαρ είναι εμφανής στη μεγάλη ποικιλία των σπιτικών ποτών και κοκτέιλ, όπως το Pisco sour με κρασί σύκου ή το Negroni με βάση το κρασί ρόδι». – Χρήστος Στεργίου, TrueTrips

Desnuda Cocina & Bar, Βοστώνη

«Ούσα γέννημα θρέμα της Βοστώνης, είμαι ενθουσιασμένη με το άνοιγμα του Desnuda Cocina & Bar στη γειτονιά του South End.

Με ιντριγκάρει η ιδέα του εστιατορίου που έχει μετατραπεί σε ένα ζωντανό μπαρ, καθώς και η γαστρονομική διασταύρωση της περουβιανής, ασιατικής και μεξικανικής κουζίνας – τρεις από τις αγαπημένες μου γεύσεις σε μία». – Kristin Chambers, D.A. Luxury Travel & TravelLustre

The Athletic Club & Social, Cape Town, Νότια Αφρική

«Καινούργιο για μένα αλλά όχι για το Cape Town, το The Athletic Club & Social είναι ένα αριστοκρατικό κοκτέιλ μπαρ, ιδανικό για προσωπικές ή πιο κοινωνικές βραδιές. Αυτός ο γοητευτικός χώρος έχει μια vintage ατμόσφαιρα με διάσπαρτα αναμνηστικά από τον χώρο του αθλητισμού, καθώς και ένα μπαλκόνι με θέα στο Signal Hill». – Susan Neva, Alluring Africa

Sip & Guzzle, Νέα Υόρκη

«Το “παιδί” των mixologists Shingo Gokan και Steve Schneider, μαζί με τον σεφ Mike Bagale του Sip & Guzzle, συνδυάζει καινοτόμα ποτά με δελεαστικό φαγητό izakaya, καθιστώντας το την τέλεια εμπειρία που συνδυάζει το Τόκιο με το West Village». – Erina Pindar, SmartFlyer

The Caterpillar Club, Σίδνεϊ

«Το Caterpillar Club είναι ίσως το πιο πολυσυζητημένο νέο μπαρ του Σίδνεϊ. Το χαρακτηριστικό κοκτέιλ του ‘Caterpillar Downfall’ είναι ένα παγωμένο ποτό με γεύση λευκού ρουμιού και λικέρ ροδάκινου με αλατισμένο μέλι manuka και σιρόπι κάρδαμου – που σερβίρεται μόνο μέσα σε ένα μπαρ σε στιλ tiki». – Stuart Rigg, Southern Crossings