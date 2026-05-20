«Εμείς για εμάς… 9 χρόνια μετά» - Η ανάρτηση μπηχτή της Ελεωνόρας Μελέτη για την επέτειό της με τον σύζυγό της

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελεονώρα Μελέτη, για την επέτειό της με τον Θοδωρή Μαροσούλη.

Ελεονώρα Μελέτη
Η Ελεονώρα Μελέτη
Την 9η επέτειο του γάμου της με τον Θοδωρή Μαροσούλη, γιόρτασε η Ελεονώρα Μελέτη, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανεβάζοντας ένα τρυφερό βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κοινοποίησε ένα βίντεο από εμπειρίες τους, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές, μέχρι μικρά στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η λεζάντα της ανάρτησής της, στην οποία άφησε υπονοούμενα για όσους αμφισβητούσαν τη σχέση τους στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Εμείς για τους άλλους… Δεν θα κρατήσει. Λίγους μήνες τους δίνω. Τι ανεύθυνοι, έκαναν παιδί από το πρώτο δίμηνο. Σαν μάνα του είναι δίπλα του. Εμείς για εμάς… 9 χρόνια μετά».

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Αλεξάνδρα.

Το καλοκαίρι του 2023 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο μαζί με τη βάφτιση της κόρης τους.

