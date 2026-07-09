Emmy 2026: Οικοδέσποινα η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ - Χρειάστηκαν να περάσουν 15 χρόνια για να τα παρουσιάσει γυναίκα

Την Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ την ξέρεις, αν έχεις δει έστω και κάποια επεισόδια του «Law & Order: SVU». Σε αντίθετη περίπτωση, βέβαια, θα την μάθεις σίγουρα, μιας και το NBC την επέλεξε για να παρουσιάσει την 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy.

Κι αυτή είναι η πρώτη φορά, μετά από 15 χρόνια, που μία γυναίκα μπαίνει στο τιμόνι της παρουσίασης. Η Τζέιν Λιντς ήταν η προηγούμενη, όταν το Fox την επέλεξε το 2011.

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