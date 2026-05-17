Πέντε σταρ του Χόλιγουντ με διάσημους γονείς που δεν φανταζόσουν

Πολλοί από τους αγαπημένους μας ηθοποιούς ανήκουν σε «δυναστείες» ηθοποιών στο Χόλιγουντ και ίσως να μην είχατε ιδέα ότι κάποιοι από αυτούς είναι παιδιά διάσημων σταρ!

Υπάρχουν αρκετοί celebrities των οποίων οι διάσημοι γονείς είναι ήδη γνωστοί στο κοινό, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν είναι τόσο γνωστοί. Με όλους να μιλούν τα τελευταία χρόνια για τα «nepo babies» (παιδιά διασήμων που επωφελούνται από τις οικογενειακές τους διασυνδέσεις), ας ρίξουμε μία ματιά σε ακόμα 5 σταρ που έχουν το προνόμιο να μην ξεκινούν από το μηδέν.

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι είναι κόρη της Ίγκριντ Μπέργκμαν και του Ρομπέρτο Ροσελίνι

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι είναι κόρη της Σουηδής ηθοποιού Ίνγκριντ Μπέργκμαν και του Ιταλού σκηνοθέτη Ρομπέρτο Ροσελίνι.

Η Ίγκριντ Μπέργκαν έκανε μια καριέρα που εκτίνεται σε πέντε δεκαετίες και θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ ο Ρομπέρτο Ροσελίνι ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες σκηνοθέτες του ιταλικού νεορεαλιστικού κινηματογράφου.

Η ίδια η Ιζαμπέλα Ροσελίνι είναι γνωστή για τη θητεία της και ως μοντέλο και ως ηθοποιός στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό κινηματογράφο.

Διαβάστε ακόμα: 5 διάσημοι που παντρεύτηκαν το celebrity crush τους και μετά χώρισαν

Η Ντακότα Τζόνσον είναι κόρη της Μέλανι Γκρίφιθ που είναι κόρη της Τίπι Χέντρεν

Εδώ μιλάμε για δυναστεία και η Ντακότα Τζόνσον θεωρείται κατεξοχήν nepo baby. Γονείς της είναι η ηθοποιός Μέλανι Γκρίφιθ και ο επίσης ηθοποιός Ντον Τζόνσον που έχουν μια μακρά πορεία στο Χόλιγουντ. Για να μην αναφέρουμε ότι πατριός της ήταν ο Αντόνιο Μπαντέρας και γιαγιά της η Τίπι Χέντρεν, ηθοποιός και μοντέλο που σίγουρα γνωρίζετε από «Τα Πουλιά» του Χίτσκοκ.

Η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ είναι κόρη της Τζέιν Μάνσφιλντ

Η πρωταγωνίστρια του «Νόμος και Τάξη», Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, είναι κόρη της θρυλικής ηθοποιού Τζέιν Μάνσφιλντ.

Η Μάνσφιλντ ήταν σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας του 1960 και ήταν γνωστή για τα πολυάριθμα διαφημιστικά της κόλπα, την ζουμερή σιλουέτα της και την προσωπική της ζωή. Απέκτησε τη φήμη της «πιο έξυπνης χαζής ξανθιάς» του Χόλιγουντ. Πέθανε όταν ήταν μόλις 34 ετών σε τροχαίο δυστύχημα. Η Μαρίσκα ήταν τότε 3.

H Μάργκαρετ Κουάλεϊ είναι κόρη της Άντι ΜακΝτάουελ

Η ανερχόμενη Μάργκαρετ Κουάλεϊ που είδαμε και στις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things (2023) και Kinds of Kindness (2024), είναι κόρη της Άντι ΜακΝτάουελ, γνωστή για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε ρομαντικές κωμωδίες και δράματα και τη μακρά της πορεία ως μοντέλο σε διάσημα brands.

Διαβάστε ακόμα: Από την Μπιορκ στον Μπίμπερ: 10 διάσημοι που έγιναν στόχοι δολοφονίας και πώς γλίτωσαν

Η Μάγια Χοκ είναι κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ

Η ηθοποιός του Stranger Things, Μάγια Χοκ, είναι κόρη δύο σούπερ σταρ - της Ούμαν Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ και αυτή είναι ίσως η περισσότερο γνωστή συγγένεια, αφού η Μάγια μοιάζει τρομερά με τη μητέρα της.