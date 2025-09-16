Emmys 2025: Η αφιέρωση του δημιουργού του Adolescence στη σύζυγό του ήταν όλα τα λεφτά

Τα λόγια του Stephen Graham, δημιουργού και πρωταγωνιστή της σειράς «Adolescence» που σάρωσε τα φετινά βραβεία Emmy, συγκίνησαν τους θεατές.

«Αυτά τα πράγματα συνήθως δεν συμβαίνουν σε ανθρώπους όπως εγώ. Μεγάλωσα σε πολυφυλετική οικογένεια, σε πολυκατοικία σε ένα μέρος που λέγεται Κέρμπι. Το να είμαι εδώ, μπροστά σας, είναι για μένα το πιο ταπεινό πράγμα που θα μπορούσα να ζήσω στη ζωή μου. Δείχνει ότι κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα» δήλωσε όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Η σειρά «Adolesence», που ξεπέρασε ρεκόρ προβολών στο Netflix και άγγιξε ευαίσθητα θέματα όπως αυτό της τοξικής αρρενωπότητας των εφήβων, ήταν εκείνη που ξεχώρισε φέτος αποσπώντας βραβεία στις κατηγορίες: Καλύτερης Μίνι Σειράς, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά, Β’ Ανδρικού Ρόλου και Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά.

Μέσα σε μόνο τέσσερα επεισόδια, η μίνι σειρά, απέδωσε την σκληρή πραγματικότητα του μισογυνισμού και της διαδικτυακής βίας μέσα από μονοπλάνα.

Η συγκλονιστική ερμηνεία του 15χρονου Owen Cooper απέδωσε καρπούς, καθώς έγινε ο νεαρότερος ηθοποιός στην ιστορία που κερδίζει ποτέ βραβείο Emmy για Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Μίνι Σειρά, στον πρώτο του μόλις μεγάλο ρόλο.

Ο δημιουργός της σειράς και πρωταγωνιστής Stephen Graham εμφανίστηκε φανερά συγκινημένος στην σκηνή των βραβείων Emmy 2025 και ευχαρίστησε όλη την οικογένειά του, κάνοντας ιδιαίτερη αφιέρωση στην γυναίκα του:

«Είσαι ο βράχος μου. Είσαι ο κόσμος μου. Είσαι η αδερφή ψυχή μου. Και, ξέρεις, χωρίς εσένα θα ήμουν νεκρός. Σε αγαπώ από τα βάθη της καρδιάς μου, με όλο μου το είναι», ανέφερε.

Όσο για τον πατέρα του, δήλωσε: «Στον μπαμπά μου, που με πήγαινε στο βίντεο κλαμπ όταν ήμουν παιδί και ξεκίνησε την εκπαίδευσή μου στον κινηματογράφο».