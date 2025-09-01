Έναν χρόνο γάμου γιορτάζουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν - Η τρυφερή ανάρτηση

Την πρώτη τους επέτειο γάμου γιόρτασαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, με την αθλητικογράφο να κάνει μια τρυφερή ανάρτηση στα social media για να τιμήσει τη σημαντική αυτή ημέρα στη ζωή τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πέρυσι στα Χανιά και λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο του παιδί.

Με αφορμή την επέτειο, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση, εκφράζοντας παράλληλα τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

«Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο είπαμε το “ναι” και ξεκινήσαμε το κοινό μας ταξίδι. Σήμερα, ένας χρόνος μετά, κρατάμε στην αγκαλιά μας το μικρό μας θαύμα και το ''εμείς'' έγινε ακόμα πιο δυνατό», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τις πιο προσωπικές τους στιγμές.