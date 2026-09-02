Ένας νέος «Beatle» γεννήθηκε: Ο γιος του Τζον Λένον, Σον, έγινε πατέρας - Και το όνομα αυτού...

Ο 50χρονος Σον Όνο Λένον και η επί σειρά ετών σύντροφός του, Σαρλότ Κεμπ Μουλ, 39 ετών, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, έναν υγιέστατο γιο που πήρε το όνομα Αυρήλιος.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε ο ίδιος ο μουσικός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη (1 Σεπτεμβρίου), γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Εντάξει λοιπόν... η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι φτιάξαμε ένα "Ανθρώπινο Φασόλι"! Το όνομά του είναι Αυρήλιος! Ευχαριστούμε!»

Στην κύρια φωτογραφία της ανακοίνωσης, το ζευγάρι ποζάρει στον φακό κρατώντας τον νεογέννητο γιο τους, ενώ και οι τρεις τους είναι ενδυματολογικά συντονισμένοι με ταιριαστά ασπρόμαυρα ρούχα. Παράλληλα, ο Σον δημοσίευσε επιπλέον στιγμιότυπα: ένα όπου κρατά ο ίδιος τρυφερά το μωρό τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα κι ένα με τη σύντροφό του στο δωμάτιο του νοσοκομείου αμέσως μετά τη γέννα. Όπως ήταν φυσικό, πλήθος επώνυμων μουσικών και συναδέλφων τους έσπευσαν να κατακλύσουν τα σχόλια με θερμές ευχές.

Ο Σον και η Σαρλότ, η οποία εργάζεται ως μοντέλο και μουσικός, γνωρίστηκαν στο φεστιβάλ Coachella το 2005 και είναι αχώριστο ζευγάρι από το 2007. Πέρα από τη ζωή, μοιράζονται και τη σκηνή, αφού έχουν δημιουργήσει μαζί το μουσικό σχήμα The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Ο 50χρονος καλλιτέχνης συνεχίζει επάξια τη βαριά μουσική κληρονομιά του αείμνηστου πατέρα του και συνιδρυτή των Beatles, Τζον Λένον. Στην πορεία του έχει κυκλοφορήσει τέσσερις προσωπικούς δίσκους, πέντε άλμπουμ σε συνεργασία με τη μητέρα του, Γιόκο Όνο (σήμερα 93 ετών), καθώς και τρεις δουλειές με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα Claypool Lennon Delirium.