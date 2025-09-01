Μενού

Ενοχλημένη η Αν Χάθαγουεϊ: H παρατήρηση στους παπαράτσι στα γυρίσματα του Devil Wears Prada 2

Η εμμονή και η ένταση των παπαράτσι φαίνεται πως σύγχυσε την Αν Χάθαγουεϊ.

Reader symbol
Newsroom
Αν Χάθαγουεϊ
Instagram @annehathaway
  • Α-
  • Α+

Τα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας για το «Devil Wears Prada» βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους πρωταγωνιστές να δουλεύουν πυρετωδώς την καλοκαιρινή περίοδο, όπως επιβεβαιώνουν οι φωτογραφίες τους από τους δρόμους της Νέας Υόρκη - όπου πραγματοποιούνται πολλές από τις σκηνές.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο, στο οποίο βλέπουμε την Αν Χάθαγουεϊ να κάνει παρατήρηση στους φωτογράφους, ζητώντας τους να «χαλαρώσουν και να δείξουν σεβασμό». 

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE