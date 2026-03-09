Επική ατάκα Μπεκατώρου στο Chase: «Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές»

Τον τελευταίο καιρό η Μαρία Μπεκατώρου έχει χαρίσει ξεκαρδιστικές ατάκες στο κοινό κατά την παρουσίαση του «The Chase». Αντίστοιχα και σήμερα (9/3) το πλατό «λύγισε» μετά από το σχόλιο της σε ερώτηση για το μέγεθος...του Δούναβη.
Η ερώτηση που παρατέθηκε στον παίκτη στο τηλεπαιχνίδι του Mega ήταν: «Ποιος είναι ο ποταμός που διαρρέει τις περισσότερες πρωτεύουσες κρατών».
Ο διαγωνιζόμενος απάντησε ορθώς τον Δούναβη. Η chaser τόνισε ότι διαρρέει επτά πρωτεύουσες αν και είναι ο μικρότερος από τις υπόλοιπες επιλογές, Γιανγκτσέ και Βόλγα.
Διαβάστε ακόμα: «Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση
«Τα βλέπεις. Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές. Εκεί καταλήγουμε», είπε η παρουσιάστρια.
«Στα ποτάμια όχι», συμπλήρωσε η chaser.
- Προειδοποίηση από τη Διευθύντρια του ΔΝΤ: «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
- Μπακογιάννη: Η άγνωστη ιστορία για τον τοκετό της στα 20 - «Έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;»
- Ανησυχία για τη «μαύρη βροχή» μετά τις επιδρομές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν - Τι είναι και τι προκαλεί
- Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος η ηθοποιός - «Το θέλαμε και το προσπαθήσαμε πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.