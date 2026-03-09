Επική ατάκα Μπεκατώρου στο Chase: «Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές»

Τον τελευταίο καιρό η Μαρία Μπεκατώρου έχει χαρίσει ξεκαρδιστικές ατάκες στο κοινό κατά την παρουσίαση του «The Chase». Αντίστοιχα και σήμερα (9/3) το πλατό «λύγισε» μετά από το σχόλιο της σε ερώτηση για το μέγεθος...του Δούναβη.

Η ερώτηση που παρατέθηκε στον παίκτη στο τηλεπαιχνίδι του Mega ήταν: «Ποιος είναι ο ποταμός που διαρρέει τις περισσότερες πρωτεύουσες κρατών».

Ο διαγωνιζόμενος απάντησε ορθώς τον Δούναβη. Η chaser τόνισε ότι διαρρέει επτά πρωτεύουσες αν και είναι ο μικρότερος από τις υπόλοιπες επιλογές, Γιανγκτσέ και Βόλγα.

«Τα βλέπεις. Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές. Εκεί καταλήγουμε», είπε η παρουσιάστρια.

«Στα ποτάμια όχι», συμπλήρωσε η chaser.