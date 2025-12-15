Επικό τρολάρισμα Κώστα Δόξα: Τραγούδησε πάνω από θαμώνα που αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του

Ένα επικό σκηνικό με πρωταγωνιστή τον Κώστα Δόξα, έλαβε χώρα στο νυχτερινό κέντρο στον Πειραιά, όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής, όταν θαμώνας αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του και δέχθηκε ανεπανάληπτο «τρολάρισμα».
Συγκεκριμένα στο βίντεο που έγινε viral στα social media, ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να βρίσκεται πάνω από το κεφάλι ενός θαμώνα μαζί με τους οργανοπαίχτες του και να τραγουδά, την ώρα που εκείνος είχε αποκοιμηθεί «για τα καλά».
Για αρκετή ώρα ο άνδρας που κοιμόταν καθιστός στην καρέκλα του δεν άκουσε ούτε τον Δόξα που τραγουδούσε «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας», ούτε και τα τύμπανα που ηχούν δίπλα στο αυτί του.
Οι αντιδράσεις των χρηστών που είδαν το βίντεο ήταν διχασμένες, με μερικούς να γράφουν πως «δεν το βρίσκουν αστείο, ειδικά απ' τους φίλους του που θα έκανε καλό να τον προστατεύσουν» και άλλοι πως τον λυπούνται για αυτό που έπαθε.
Άλλοι βέβαια το βρήκαν ξεκαρδιστικό γράφοντας πως «όσοι δεν το βρήκαν αστείο, είναι... κρύοι».
