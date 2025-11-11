Ετεοκλής Παύλου κατά Μουτίδου: «Δείχνει μια ναρκισσιστική συμπεριφορά»

Η Σοφία Μουτίδου συνεχίζει να απασχολεί καθημερινά μέσα από αυτά που δηλώνει στο «Real View» και να δίνει τροφή για σχόλια, απαντήσεις και συζητήσεις. Οι χαρακτηρισμοί της «κοράκια», «σαπίλα», «κιτρινίλα» για τους δημοσιογράφους και ατάκες όπως: «Με ρωτάνε μόνο παπάτζες», «Κάνουν κάτι που μοιάζει με δημοσιογραφία» δεν πέρασαν ασχολίαστα από την πρωινή εκπομπή Breakfast@Star με τον Ετεοκλή Παύλου να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του.

«Εκτός από ιατρικές γνωματεύσεις, τώρα δίνονται και μαθήματα δημοσιογραφίας στον αέρα της εκπομπής από τη Σοφία Μουτίδου. Εμένα μου κακοφάνηκε», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Μίλησε για "κοράκια" και "σαπίλα". Τα κοράκια και η σαπίλα που η ίδια χαρακτηρίζει είναι ο λόγος που υπάρχει η εκπομπή που παρουσιάζει. Οι δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν μια εκπομπή για να έρχεται οι άλλοι και να εργάζονται ως παρουσιαστές.

Αν νιώθει ότι μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του δημοσιογράφου, μπορεί να γεμίσει μόνη της την εκπομπή, να γεμίσει μία σκαλέτα όπως εκείνη θέλει.

Να παράγει και όχι να αναπαράγει θέματα, αν θέλει. Τόνισε με γέλιο το "είναι δουλειά αυτό;". Είναι δουλειά. Είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Είναι ο λόγος που έχουμε εκπομπή. Θέλω να ακούσουν αυτοί οι άνθρωπο, οι δημοσιογράφοι που στήνουν τις εκπομπές ένα "ευχαριστώ" και όχι "σαπίλα" και "κοράκια".

«Δείχνει ναρκισσιστική συμπεριφορά»

«Να πω κάτι για να σταματήσει αυτό το θέμα με τη Σοφία Μουτίδου, με την κυρία Μουτίδου, με αυτό που γίνεται γιατί δείχνει μια ναρκισσιστική συμπεριφορά. Όποιος δεν συμφωνεί με την κυρία Μουτίδου είναι κοράκι, είναι σαπίλα και είναι όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι έτσι.

Αυτή είναι η γλώσσα που θέλει η κυρία Μουτίδου να εκφράσει και εγώ της λέω ότι όποιος κάνει αρνητικό σχολιασμό σε κάτι που κάνει η ίδια δεν είναι κοράκι και δεν είναι σαπίλα και αυτό δεν είναι ισχύει σίγουρα για τους δημοσιογράφους. Θα κλείσει η κουβέντα με ένα ευχαριστώ στους δημοσιογράφους», είπε χαρακτηριστικά ο Ετεοκλής Παύλου.



