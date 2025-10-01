Έτσι εξηγείται η παράξενη και λίγο άβολη φιλία της Σίντνεϊ Σουίνι με τον Τζεφ Μπέζος

Όταν ο Τζεφ Μπέζος παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο, η Σίντνεϊ Σουίνι ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους. Ενώ ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και το πρώην «τρίτο πρόσωπο» από τον απερχόμενο γάμο του, το μοντέλο Λόρεν Σάντσεζ, πόζαραν στους φωτογράφους, η σχολιάστρια Μέγκιν Κέλυ, γνωστή για τις συντηρητικές της απόψεις, είχε αναρωτηθεί πώς και γιατί είχε βρεθεί η 28χρονη ηθοποιός σε αυτό το γάμο.

Μεταξύ άλλων είχε πει πως αυτό συνέβη μάλλον γιατί «τη θέλουν για να φωτογραφίζονται δίπλα στο μεγάλο στήθος της, όλοι γι' αυτό την καλούν σε δεξιώσεις».

Χθες, η νεαρή ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλια της. Το πάρτι είχε θέμα ντυσίματος το διάστημα και η Σουίνι είχε ντυθεί κάτι που θύμιζε την αρχετυπική ηρωίδα Μπαρμπαρέλα.

Μαζί της πάρταραν ο ηθοποιός Γκλαν Πάουελ, με τον οποίο συνεργάστηκαν σε μια ρομαντική κομεντί πρόσφατα, ο Άστον Κούτσερ, ο συνθέτης Diplo (πρόσφατα είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση), αλλά και ο νέος της σύντροφος, ο μάνατζερ ποπ καλλιτεχνών, επίσης με «σκιές» από παρόμοια σκάνδαλα στη μουσική βιομηχανία, Σκούτερ Μπράουν.

Α, επίσης μαζί τους ήταν και ο Τζεφ Μπέζος με τη νέα του σύντροφο. Φιλαράκια;

Μια ερμηνεία αυτής της «φιλίας»

Η ατάκα της Μέγκιν Κέλι, που ουσιαστικά περιέγραψε τη νεαρή ηθοποιό ως το αγαπημένο pin up για μεγιστάνες με πολλά δισεκατομμύρια στην άκρη, παρά το βαρύ σεξισμό της, ίσως και να έχει μια στάλα αλήθειας.

Το ζευγάρι Μπέζος-Σάντσες σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, έχει συμφωνήσει με τη Σουίνι για την επένδυση από κοινού με τον επιχειρηματία Μάικλ Ντελ, σε μια φίρμα εσωρούχων με το πρόσωπο της στο επίκεντρο του brand. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι φαίνεται πως έχει διαθέσει ένα αρκετά υψηλό ποσό στην εταιρεία επενδυτικών συμμετοχών Coatue, με το οποίο θα στηθεί η νέα αυτή επιχείρηση γυναικείων εσωρούχων.

Λεπτομέρεια: Η Coatue, μια εταιρεία που έχει χρηματοδοτηθεί συνολικά με 1 δισ. δολάρια από τους Μπέζος, Σάντσες και Ντελ, ασχολείται με «καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις», όπως αναφέρει η ιδρυτική της διακήρυξη.

Λεπτομέρεια δεύτερη: η Σουίνι, που έχει δηλώσει πως θέλει με κάθε τρόπο να διεκδικήσει κινηματογραφικά βραβεία, ενώ πρόσφατα συμμετείχε σε μια ταινία που γυρίστηκε στα Amazon MGM studios.