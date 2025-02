Eurovision 2025: Γιατί το τραγούδι της Εσθονίας έχει προκαλέσει σάλο

Η επιλογή της Εσθονίας για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025 προκάλεσε οργή στην Ιταλία που να καλεί τους διοργανωτές να απορρίψουν το τραγούδι του ράπερ Tommy Cash.

Ο ράπερ, ο οποίος εκπροσωπεί την Εσθονία στον φετινό διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού τον Μάιο, επιλέχθηκε να ερμηνεύσει το «Espresso Macchiato» - με τους στίχους του να χλευάζουν τους Ιταλούς μέσω στερεοτύπων.

Το τραγούδι, σύμφωνα με τη Daily Mail, περιλαμβάνει υπερβολικές ιταλικές φράσεις, αναφορές στην κουλτούρα του καφέ της χώρας και επίσης διακωμωδεί την ιστορία της με τη μαφία.

«Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante», που σημαίνει: «Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός». Ενώ ένας ακόμη στίχος του τραγουδιού αναφέρει στη συνέχεια: «Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso», που σημαίνει: «Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι' αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος».

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν το τραγούδι ως «ξεκάθαρη πρόκληση», αφού ο Cash ερμήνευσε για πρώτη φορά το τραγούδι το Σάββατο, όπου εμφανίστηκε να πίνει καφέ από ένα φλιτζάνι εσπρέσο.

Εν τω μεταξύ, η ιταλική ένωση καταναλωτών αντεπιτέθηκε στον Cash, καταθέτοντας έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, θέτοντας το ερώτημα αν «είναι σωστό να επιτραπεί η συμμετοχή ενός τραγουδιού που προσβάλλει μια χώρα και μια ολόκληρη κοινότητα» στο διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί φέτος στη Βασιλεία.