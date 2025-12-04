Eurovision 2026: Βγήκε η απόφαση για το Ισραήλ - Παραμένει στον διαγωνισμό παρά την κατακραυγή

Το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 2026, όπως αποφασίστηκε σε συνέλευση των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Αρκετές χώρες είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω της γενοκτονίας που διαπράττει στυη Λωρίδα της Γάζας και στην ευρύτερη Παλαιστίνη, αλλά και των κατηγοριών για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας.

Παρά τις εκκλήσεις χωρών όπως η Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ενέκρινε αντ' αυτού ένα νέο σύνολο κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας του διαγωνισμού.

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανακοίνωσε αμέσως ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος πρόκειται να διεξαχθεί στη Βιέννη τον επόμενο Μάιο, αναφέρει το BBC.