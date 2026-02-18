Eurovision 2026: Το φινλανδικό φαβορί που κρατά τον Akyla στη 2η θέση

Η κούρσα για τη Eurovision 2026 έχει πάρει φωτιά, μετά τη νίκη του Akyla για την εκπρισώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Η Ελλάδα και Φινλανδία φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις των στοιχηματικών. Πολλοί από εμάς δεν υπολογίζαμε την Φιλανδία ως νικήτρια κι όμως η συμμετοχή είναι εξαιρετική.
Η φινλανδική συμμετοχή κρατά προς το παρόν την πρωτιά στις στοιχηματικές προβλέψεις, όμως η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, λίγους μήνες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μαΐου στη Βιέννη. Στην κορυφή των προγνωστικών παραμένει η Φινλανδία, που θα επιλέξει εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου.
Μεταξύ των φαβορί ξεχωρίζει το δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το «Liekinheitin», ένα pop–rock κομμάτι με έντονο ρυθμό και χαρακτηριστικό ηλεκτρικό βιολί, που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.
Σε χαμηλότερες θέσεις θα βρούμε το Ισραήλ, τη Σουηδία, την Ιταλία και τη Δανία.
