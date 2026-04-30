Eurovision 2026: Η Βιέννη «βουλιάζει» από fans - Ποιες χώρες πήραν τα περισσότερα εισιτήρια

Eurovision 2026 με 95.000 fans από 75 χώρες «ψηφίζουν» Βιέννη. Δείτε ποιες χώρες αγόρασαν τα περισσότερα εισιτήρια.

Η Eurovision κλείνει τα 70 του χρόνια και το γιορτάζει. Η φετινή «πλατινένια» έκδοση διεξάγεται στην Βιέννη.

Η EBU και η ORF ανακοίνωσαν εντυπωσιακά νούμερα: 95.000 εισιτήρια για τις 9 συνολικά συναυλίες (previews και live shows) έχουν ήδη εξασφαλιστεί από θεατές που προέρχονται από 75 διαφορετικές χώρες. 

Αν και η οικοδέσποινα Αυστρία κρατά τα σκήπτρα με το 58% των πωλήσεων, η διεθνής ζήτηση είναι κυριολεκτικά στα ύψη. Το υπόλοιπο 42% των εισιτηρίων ανήκει σε fans που θα ταξιδέψουν από κάθε ήπειρο, επιβεβαιώνοντας πως η Eurovision είναι πλέον παγκόσμιο φαινόμενο.

Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί fans ακολουθούν κατά πόδας τους Αυστριακούς, αποτελώντας τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες που θα κατακλύσουν το Wiener Stadthalle.

Η «τρέλα» της Eurovision έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μεγάλα γκρουπ θεατών καταφθάνουν από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά, ενώ δεν λείπουν και οι travel-bloggers από τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία.

Το πιο εντυπωσιακό; Φέτος θα ακουστούν επευφημίες από χώρες όπως τα Νησιά Σολομώντα, η Παραγουάη και η Σρι Λάνκα.

Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση εισιτηρίων:

  1. Αυστρία (Host Country)
  2. Γερμανία
  3. Ηνωμένο Βασίλειο
  4. Ελβετία
  5. Ηνωμένες Πολιτείες
  6. Γαλλία
  7. Αυστραλία
  8. Τσεχία
  9. Σλοβακία
  10. Ολλανδία

