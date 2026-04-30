Eurovision 2026: Η Βιέννη «βουλιάζει» από fans - Ποιες χώρες πήραν τα περισσότερα εισιτήρια

Η Eurovision κλείνει τα 70 του χρόνια και το γιορτάζει. Η φετινή «πλατινένια» έκδοση διεξάγεται στην Βιέννη.

Η EBU και η ORF ανακοίνωσαν εντυπωσιακά νούμερα: 95.000 εισιτήρια για τις 9 συνολικά συναυλίες (previews και live shows) έχουν ήδη εξασφαλιστεί από θεατές που προέρχονται από 75 διαφορετικές χώρες.

Αν και η οικοδέσποινα Αυστρία κρατά τα σκήπτρα με το 58% των πωλήσεων, η διεθνής ζήτηση είναι κυριολεκτικά στα ύψη. Το υπόλοιπο 42% των εισιτηρίων ανήκει σε fans που θα ταξιδέψουν από κάθε ήπειρο, επιβεβαιώνοντας πως η Eurovision είναι πλέον παγκόσμιο φαινόμενο.

Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί fans ακολουθούν κατά πόδας τους Αυστριακούς, αποτελώντας τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες που θα κατακλύσουν το Wiener Stadthalle.

Η «τρέλα» της Eurovision έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μεγάλα γκρουπ θεατών καταφθάνουν από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά, ενώ δεν λείπουν και οι travel-bloggers από τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία.

Το πιο εντυπωσιακό; Φέτος θα ακουστούν επευφημίες από χώρες όπως τα Νησιά Σολομώντα, η Παραγουάη και η Σρι Λάνκα.

Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση εισιτηρίων:

Αυστρία (Host Country) Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Ηνωμένες Πολιτείες Γαλλία Αυστραλία Τσεχία Σλοβακία Ολλανδία