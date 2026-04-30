Eurovision 2026: Η Βιέννη «βουλιάζει» από fans - Ποιες χώρες πήραν τα περισσότερα εισιτήρια

Η Eurovision κλείνει τα 70 του χρόνια και το γιορτάζει. Η φετινή «πλατινένια» έκδοση διεξάγεται στην Βιέννη.
Η EBU και η ORF ανακοίνωσαν εντυπωσιακά νούμερα: 95.000 εισιτήρια για τις 9 συνολικά συναυλίες (previews και live shows) έχουν ήδη εξασφαλιστεί από θεατές που προέρχονται από 75 διαφορετικές χώρες.
Αν και η οικοδέσποινα Αυστρία κρατά τα σκήπτρα με το 58% των πωλήσεων, η διεθνής ζήτηση είναι κυριολεκτικά στα ύψη. Το υπόλοιπο 42% των εισιτηρίων ανήκει σε fans που θα ταξιδέψουν από κάθε ήπειρο, επιβεβαιώνοντας πως η Eurovision είναι πλέον παγκόσμιο φαινόμενο.
Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί fans ακολουθούν κατά πόδας τους Αυστριακούς, αποτελώντας τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες που θα κατακλύσουν το Wiener Stadthalle.
Η «τρέλα» της Eurovision έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μεγάλα γκρουπ θεατών καταφθάνουν από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά, ενώ δεν λείπουν και οι travel-bloggers από τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία.
Το πιο εντυπωσιακό; Φέτος θα ακουστούν επευφημίες από χώρες όπως τα Νησιά Σολομώντα, η Παραγουάη και η Σρι Λάνκα.
Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση εισιτηρίων:
- Αυστρία (Host Country)
- Γερμανία
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Ελβετία
- Ηνωμένες Πολιτείες
- Γαλλία
- Αυστραλία
- Τσεχία
- Σλοβακία
- Ολλανδία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.