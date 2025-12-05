Eurovision 2026: Η EBU βάζει το Ισραήλ στη σκηνή – Οι πρώτες χώρες που αποχωρούν

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα λάβει μέρος στον επετειακό 70ό διαγωνισμό της Eurovision, μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Η πλειοψηφία των μελών τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής, με τον διευθυντή της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, να υπογραμμίζει πως «η διοργάνωση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πολιτικό θέατρο».

Ωστόσο, η απόφαση δεν έμεινε χωρίς συνέπειες. Ήδη Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους, ενώ η Ισλανδία αναμένεται να ακολουθήσει.

Οι εθνικοί φορείς των χωρών αυτών επικαλούνται λόγους αξιών και ηθικών αρχών, τονίζοντας ότι η συμμετοχή υπό τις παρούσες συνθήκες δεν συνάδει με τις δημόσιες δεσμεύσεις τους.

Η RTVE της Ισπανίας ξεκαθάρισε ότι δεν θα μεταδώσει ούτε τον τελικό ούτε τους ημιτελικούς του 2026, ενώ η Avrotros της Ολλανδίας έκανε λόγο για «ασυμβατότητα με τις θεμελιώδεις αξίες».

Αντίστοιχα, η RTV Slovenia επανέλαβε πως οι αλλαγές στους κανόνες δεν επηρεάζουν τη στάση της, επιμένοντας στην ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των χωρών.

Ο οριστικός κατάλογος των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα, με το σκηνικό να παραμένει αβέβαιο και τις αντιδράσεις να συνεχίζονται.