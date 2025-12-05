Eurovision 2026: Η EBU βάζει το Ισραήλ στη σκηνή – Οι πρώτες χώρες που αποχωρούν

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα λάβει μέρος στον επετειακό 70ό διαγωνισμό της Eurovision, μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.
Η πλειοψηφία των μελών τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής, με τον διευθυντή της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, να υπογραμμίζει πως «η διοργάνωση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πολιτικό θέατρο».
Ωστόσο, η απόφαση δεν έμεινε χωρίς συνέπειες. Ήδη Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους, ενώ η Ισλανδία αναμένεται να ακολουθήσει.
Οι εθνικοί φορείς των χωρών αυτών επικαλούνται λόγους αξιών και ηθικών αρχών, τονίζοντας ότι η συμμετοχή υπό τις παρούσες συνθήκες δεν συνάδει με τις δημόσιες δεσμεύσεις τους.
Η RTVE της Ισπανίας ξεκαθάρισε ότι δεν θα μεταδώσει ούτε τον τελικό ούτε τους ημιτελικούς του 2026, ενώ η Avrotros της Ολλανδίας έκανε λόγο για «ασυμβατότητα με τις θεμελιώδεις αξίες».
Αντίστοιχα, η RTV Slovenia επανέλαβε πως οι αλλαγές στους κανόνες δεν επηρεάζουν τη στάση της, επιμένοντας στην ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των χωρών.
Ο οριστικός κατάλογος των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα, με το σκηνικό να παραμένει αβέβαιο και τις αντιδράσεις να συνεχίζονται.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.