Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον Τελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026, που κορυφώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα».

Το show ξεκίνησε με τον Χρήστο Μάστορα να παίζει πιάνο και να τραγουδά το «Stand By Me Now», το hit που έχει κυκλοφορήσει με τις MEΛΙSSES και στη συνέχεια έδωσε παλμό, τραγουδώντας μερικές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του (όπως τα «Ένα», «Είμαι Αλλού», «30-40» και «Για Όλα Ικανοί (Τζαμάικα)» πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, 11 χορευτές με εκθαμβωτικά κουστούμια και εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Σε μία στιγμή με «άρωμα» Eurovision, «πάντρεψε» την επιτυχία «Το Κύμα» με την «Άνοιξη» με την οποία η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό του 1991.

Στο φινάλε ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασε πρώτη φορά επί σκηνής τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» σε ένα act ιδιαίτερης αισθητικής.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε προ ημερών από την Panik Records και συνοδεύεται από μια μίνι ταινία στο YouTube που έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια.

Τη σκηνοθεσία της εμφάνισης έκανε ο Γιώργος Λύρας και τις χορογραφίες η Αναστασία Πανοπούλου.