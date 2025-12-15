Eurovision 2026: Η λίστα με τις 35 χώρες που θα λάβουν συμμετοχή - Ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και χρόνια

Η Eurovision έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης και αντιπαραθέσεων πολλούς μήνες με αφορμή τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ και ίσως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στα χρονικά του θεσμού σε τόσο έντονο βαθμό.

Ήδη τις προηγούμενες ημέρες Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν και δεν σκοπεύουν να λάβουν συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Σήμερα Δευτέρα (15/12) η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση έδωσε στη δημοσιότητα την οριστική λίστα με τις χώρες που θα συμμετάσχουν στην 70ή επετειακή διοργάνωση τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Συνολικά πρόκειται για 35 χώρες και είναι οι ακόλουθες: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, ενώ θα έχουν προηγηθεί ο Α' Ημιτελικός την Τρίτη 12 και ο Β' Ημιτελικός την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών των τελευταίων 20 χρόνων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι φέτος, το 2024 και το 2023 συμμετείχαν 37 χώρες, το 2022 40 χώρες, το 2021 39 χώρες, ενώ το 2020 επρόκειτο να λάβουν συμμετοχή 41 χώρες προτού ακυρωθεί η διοργάνωση λόγω Covid.