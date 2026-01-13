Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δημοσιοποίησε στη Διαύγεια το πλήρες οικονομικό πλάνο για τα πρoγραμματισμένα shows του ελληνικού τελικού. Φέτος, το project είναι μεγαλύτερο από ποτέ: τρεις βραδιές (δύο ημιτελικοί και ο τελικός), η ειδική εκπομπή Sing for Greece και η εβδομαδιαία σειρά Eurovision Weekly.

Πόσο κόστισαν τα shows – και γιατί το φετινό budget είναι διαφορετικό

Πέρσι το κόστος ήταν 195.000 ευρώ, αλλά αφορούσε μία μόνο βραδιά με 12 καλλιτέχνες. Φέτος, με 28 συμμετοχές και τριπλάσιο αριθμό shows, οι ανάγκες παραγωγής και τεχνικού εξοπλισμού είναι σαφώς μεγαλύτερες.

Τι ζητούσε η προκήρυξη της ΕΡΤ

Για την ανάληψη της παραγωγής, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να παρουσιάσουν:

Καλλιτεχνική προσέγγιση (σκηνοθεσία, σκηνικό, χορογραφία, φωτισμός, visuals)

Τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισμό

Αναλυτικό προϋπολογισμό & χρονοδιάγραμμα

GFX package (σήματα, bumpers, infoboards, κάρτες αποτελεσμάτων, πίνακες βαθμολογίας)

Παραγωγή βίντεο (preview clips, backstage κ.ά.)

Διερμηνεία στα αγγλικά ή γαλλικά

Portfolio & αποδεικτικά εμπειρίας

Το ΔΣ της ΕΡΤ ενέκρινε κονδύλι 287.155,28 ευρώ + ΦΠΑ για τη μικρή παραγωγή Eurovision Weekly, με εκτελεστή παραγωγής την Beez Productions.

Κόστος ανά επεισόδιο: 4.775,98 ευρώ.

Sing for Greece: Η εκπομπή-εισαγωγή με χαμηλό κόστος

Η ειδική εκπομπή που παρουσίασε η Μπέττυ Μαγγίρα κόστισε συνολικά 3.100 ευρώ.

Το ποσό κάλυψε:

την αμοιβή της παρουσιάστριας

μακιγιάζ

λειτουργικά έξοδα

Δεν υπήρξε επιπλέον κόστος για στούντιο, φώτα ή εξοπλισμό, αφού χρησιμοποιήθηκε ήδη υπάρχον στούντιο της ΕΡΤ. Οι δύο συμπαρουσιαστές, Κέλλυ Βρανάκη και Θάνος Παπαχάμος, δεν έλαβαν έξτρα αμοιβή, καθώς ανήκουν στο δυναμικό της ΕΡΤ.

Τα ωρομίσθια των τεχνικών δεν προστέθηκαν στο ποσό, αφού εργάστηκαν στο πλαίσιο της κανονικής τους βάρδιας.

Η ΕΡΤ μπαίνει στην τελική ευθεία για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Στις 4 Ιανουαρίου 2026, το “Sing for Greece” παρουσιάζει τους 28 φιναλίστ που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη. Η Μπέττυ Μαγγίρα θα παρουσιάσει και τις τρεις βραδιές, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρέφει σε ειδικό ρόλο.