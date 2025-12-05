Eurovision 2026: Η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ ξεσπά - «Δεν θέλετε πλέον να τραγουδάμε μαζί σας;»

Η νικήτρια της Eurovision του 1998, Ντάνα Ιντερνάσιοναλ, επανήλθε στο προσκήνιο με αιχμηρά σχόλια για την κρίση που ξέσπασε γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Αντίδραση στις αποχωρήσεις χωρών

Η ποπ σταρ καταδίκασε την απόφαση τεσσάρων χωρών - Ιρλανδίας, Ισπανίας, Σλοβενίας και Ολλανδίας - να αποχωρήσουν από τη Eurovision 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Σε ανάρτησή της στα αγγλικά στο Instagram, απευθύνθηκε απευθείας στις χώρες αυτές:

«Δεν θέλετε πλέον να τραγουδάμε μαζί σας; Καταλαβαίνετε πόσο βίαιη και προσβλητική είναι αυτή η απόφαση;

Πόσο πολύ προσθέτει μόνο μίσος και βλάβη;»

Διπλό μήνυμα: προς το εξωτερικό και το εσωτερικό

H Ντάνα Ιντερνάσιοναλ, στα αγγλικά, υπερασπίστηκε το Ισραήλ ως «την πιο φιλελεύθερη χώρα στη Μέση Ανατολή», τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τιμωρείται ένας λαός για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με το timesofisrael, στα εβραϊκά, όμως, κατηγόρησε την ακροδεξιά κυβέρνηση και τον μακροχρόνιο πόλεμο στη Γάζα για την αυξανόμενη διεθνή απομόνωση: «Πώς γίναμε μια από τις πιο μισητές χώρες στον κόσμο; Αυτό είναι το τίμημα του ατελείωτου πολέμου».

Σήμερα, όπως είπε, «ο κόσμος δεν βλέπει πλέον το φιλελεύθερο Ισραήλ, το έθνος υψηλής τεχνολογίας και το ανοιχτό Τελ Αβίβ».

Η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ κάλεσε τους Ισραηλινούς να «μιλήσουν ανοιχτά» και να επαναφέρουν τη χώρα τους στην εύνοια του κόσμου.

Πρότεινε μάλιστα η φετινή συμμετοχή να είναι «ένα χαρούμενο, πολύχρωμο, αισιόδοξο ποπ τραγούδι» που θα θυμίσει στην Ευρώπη το ανοιχτό και δημιουργικό πρόσωπο του Ισραήλ.

Το παρασκήνιο της EBU

Λίγο πριν τον τελικό, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση αποφάσισε ότι το Ισραήλ θα μπορεί να συμμετάσχει και στη Eurovision 2026, υιοθετώντας μεταρρυθμίσεις για να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Ωστόσο, η άρνηση για ψηφοφορία σχετικά με την αποβολή του Ισραήλ οδήγησε στις αποχωρήσεις των τεσσάρων χωρών, ενώ Ισλανδία και Βέλγιο εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν.