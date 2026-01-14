Eurovision 2026: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για τον εθνικό τελικό - Οι τρεις παρουσιαστές φανερώθηκαν

Η ΕΡΤ παρουσίασε επίσημα το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», το νέο, ανανεωμένο format μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες μουσική, ρυθμό και τηλεοπτικό θέαμα, έρχονται τον Φεβρουάριο του 2026 με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του project υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης και της Eurovision, γεγονός που ανεβάζει τις προσδοκίες για ένα άρτιο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τρεις βραδιές Eurovision στην ΕΡΤ

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό:

Α’ Ημιτελικός: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Β’ Ημιτελικός: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Μεγάλος Τελικός: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Και τα τρία shows θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας.

28 συμμετοχές – Η μεγαλύτερη επιλογή των τελευταίων ετών

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 καλλιτέχνες, όπως προέκυψαν από την επίσημη κλήρωση. Η πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ στον Τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από την ψηφοφορία του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών: μία ελληνική και μία διεθνή.

Α’ Ημιτελικός – 11 Φεβρουαρίου 2026

Οι συμμετοχές:

«The Other Side» – Alexandra Sieti

«Drop It» – THE Astrolabe

«Aphrodite» – Desi G

«Ferto» – Akylas

«Paréa» – Evangelia

«2nd Chance» – Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away» – Niya

«Χάνομαι» – Marseaux

«Άλμα» – Rosanna Mailan

«Europa» – STEFI

«The Songwriter» – Revery

«Chaos» – Dinamiss

«YOU & I» – STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια» – Spheyiaa

Β’ Ημιτελικός – 13 Φεβρουαρίου 2026

Οι συμμετοχές:

«AGAPI» – RIKKI

«Back in the game» – GARVIN

«Labyrinth» – Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα

«Mad About it» – D3lta

«ASTEIO» – ZAF

«No More Drama» – ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire» – Stella Kay

«Anatello» – TIANORA

«Whatcha Doin To Me» – Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire» – BASILICA

«Dark Side of the Moon» – good job Nicky

«Bulletproof» – KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!» – leroybroughtflowers

Με τρεις λαμπερές βραδιές, 28 τραγούδια, αγαπημένους παρουσιαστές και την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.