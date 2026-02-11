Eurovision 2026: Ο Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό – «Το Ferto έχει ήδη αλλάξει τη ζωή μου»

Ο Akylas, έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του «Ferto», μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη του για την απήχηση που έχει γνωρίσει το τραγούδι, τονίζοντας πως η εμπειρία αυτή έχει ήδη αλλάξει τη ζωή του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης διεκδικεί την πρόκριση στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 και ετοιμάζεται να εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου - μια ημερομηνία με ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς συμπίπτει με τα γενέθλιά του.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο Akylas δημοσίευσε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για την αγάπη που έχει δεχτεί το «Ferto», αλλά και ζητώντας τη στήριξη του κοινού. Στο story του έγραψε:

To story του Ακύλα | Instagram / @akylas__

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του "Ferto" και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. "Είναι τρελό". Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το "Ferto" έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε τη σημασία της ημέρας του ημιτελικού, καλώντας τον κόσμο να τον στηρίξει: «Αύριο είναι η μέρα, είναι ο Α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO».

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, ο Akylas προηγείται με μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας 51% των ψήφων. Ακολουθεί ο Good Job Nicky με 17% και η Evangelia με 12%. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι αποδόσεις ελληνικής στοιχηματικής εταιρείας, όπου ο Akylas εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί με απόδοση 1.40, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο στο κοινό όσο και στη στοιχηματική αγορά.