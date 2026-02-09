Γιατί όλοι μιλούν ξανά για τον Akyla και τη Eurovision 2026; Το βίντεο που έγινε viral

Το όνομα του Akyla επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα, καθώς ένα παλιότερο βίντεο από την εμφάνισή του στο Mad TV κάνει ξανά τον γύρο του διαδικτύου. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, που είχε προβληθεί στις 3 Νοεμβρίου 2025, ο καλλιτέχνης αποκάλυπτε για πρώτη φορά ότι «έστειλε» τραγούδι για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision, μια δήλωση που τότε είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans του διαγωνισμού.

Ο Akylas, καλεσμένος με αφορμή τη συμμετοχή του στο MadWalk 2025, είχε εξηγήσει πως το τραγούδι δημιουργήθηκε αποκλειστικά με προδιαγραφές Eurovision.

Όπως είχε πει, πρόκειται για μια πρόταση που «η Ελλάδα δεν έχει στείλει ποτέ αντίστοιχη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στοχεύσει σε κάτι εντελώς διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει.

Το Ferto είχε επιβεβαιώσει τότε τις πληροφορίες, ενισχύοντας τις φήμες ότι ο Akylas όχι μόνο βρίσκεται πολύ κοντά στον Εθνικό Τελικό του Sing For Greece, αλλά ίσως και να αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς διεκδικητές για τον μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Sing for Greece 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον Εθνικό Τελικό

Η ΕΡΤ ετοιμάζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά shows των τελευταίων ετών, με τρεις ξεχωριστές βραδιές που θα πραγματοποιηθούν στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026.

Το «Sing for Greece 2026» θα αναδείξει τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision - και οι εκπλήξεις είναι πολλές.

Α’ Ημιτελικός – 11 Φεβρουαρίου

Η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας που χάρισε στη χώρα την εξαιρετική 6η θέση στη Eurovision 2025, θα ανοίξει τη βραδιά με μια εμφάνιση που υπόσχεται να μας βάλει ξανά στο κλίμα του διαγωνισμού.

B’ Ημιτελικός – 13 Φεβρουαρίου

Η Τάμτα, μία από τις πιο ανατρεπτικές παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής, θα παρουσιάσει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Στην ίδια βραδιά, η Antigoni θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τελικός – 15 Φεβρουαρίου

Ο Χρήστος Μάστορας θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με την ενέργεια και τις ερμηνείες του, ολοκληρώνοντας το τριήμερο show με τον πιο λαμπερό τρόπο.

Οι τρεις βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και το ERTFLIX, ενώ ραδιοφωνικά θα καλυφθούν από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, τη Φωνή της Ελλάδας και το ERT echo. Παρουσιαστές θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.