Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το βίντεο κλιπ του «Ferto» από τον Akyla

Πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεοπτική του μετάδοση του βίντεοκλιπ του τραγουδιού της ελληνικής συμμετοχής της φετινής Eurovision, «Ferto».

Akylas
Akylas | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Το πιο πολυαναμενόμενο βιντεοκλίπ για φέτος, για το τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής της Eurovision , το «Ferto», αναμένεται πολύ πιο σύντομα από ότι το περιμέναμε, καθώς η πρώτη τηλεοπτική του μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά, θα υποδεχθούν στο πλατό τους, τον Akyla, ο οποίος αρχικά θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη Βιέννη, ενώ στη συνέχεια θα το παρουσιάσει για πρώτη φορά.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision.

Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

