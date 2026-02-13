Μενού

Eurovision 2026: Το σκονάκι του Akyla που έπεσε στο πάτωμα του stage και κανείς δεν πρόσεξε

Στο βίντεο από την εκρηκτική εμφάνιση του Akyla, μπορεί κανείς να διακρίνει ένα χαρτάκι που έπεσε στο πάτωμα, το οποίο μάζεψε τόσο γρήγορα που κανείς δεν το παρατήρησε.

Akylas
Eurovision 2026: Akylas - Α' Ημιτελικός | Ertflix
Μια μικρή λεπτομέρεια στην εμφάνιση του Akyla στον πρώτο Ημιτελικό του Sing For Greece, που θα αναδείξει ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026, που κανείς δεν πρόσεξε, ανέδειξε η εκπομπή «Το Χουμε».

Αν παρακολουθήσει κανείς στενά το βίντεο της εκρηκτικής εμφάνισης του Akyla, μπορεί να διακρίνει ένα χαρτάκι που ξεπροβάλει από το μπατζάκι της βερμούδας του και να πέφτει στο πάτωμα, όσο εκείνος τραγουδάει το viral «Ferto».

Δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο νεαρός τραγουδιστής αντίκρισε το λευκό χαρτάκι που είχε προσγειωθεί μπροστά από τα πόδια του, με απόλυτη μαεστρία και επαγγελματισμό το μάζεψε γρήγορα, έτσι που κανείς από το κοινό δεν κατάλαβε τίποτα.

Ο ίδιος συνέχισε με τον ίδιο δυναμισμό την χορογραφία του, χωρίς να φανεί ούτε λίγο αγχωμένος ή επηρεασμένος από το γεγονός.

