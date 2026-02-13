Μια μικρή λεπτομέρεια στην εμφάνιση του Akyla στον πρώτο Ημιτελικό του Sing For Greece, που θα αναδείξει ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026, που κανείς δεν πρόσεξε, ανέδειξε η εκπομπή «Το Χουμε».

Αν παρακολουθήσει κανείς στενά το βίντεο της εκρηκτικής εμφάνισης του Akyla, μπορεί να διακρίνει ένα χαρτάκι που ξεπροβάλει από το μπατζάκι της βερμούδας του και να πέφτει στο πάτωμα, όσο εκείνος τραγουδάει το viral «Ferto».

Δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο νεαρός τραγουδιστής αντίκρισε το λευκό χαρτάκι που είχε προσγειωθεί μπροστά από τα πόδια του, με απόλυτη μαεστρία και επαγγελματισμό το μάζεψε γρήγορα, έτσι που κανείς από το κοινό δεν κατάλαβε τίποτα.

Ο ίδιος συνέχισε με τον ίδιο δυναμισμό την χορογραφία του, χωρίς να φανεί ούτε λίγο αγχωμένος ή επηρεασμένος από το γεγονός.