Μενού

Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια της Ελλάδας αποκαλύπτονται σήμερα στην ΕΡΤ1

Η αποκάλυψη των 28 τραγουδιών της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 στην ΕΡΤ1 και ένα διήμερο ημιτελικών αυτό το σαββατοκύριακο.

Reader symbol
Newsroom
Eurovision παρουσιαστές ΕΡΤ
Θάνος Παπαχάμος - Κέλλυ Βρανάκη | ΕΡΤ
  • Α-
  • Α+

Η μεγάλη στιγμή για τους φίλους της Eurovision έφτασε. Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ΕΡΤ1, μέσα από την ειδική εκπομπή «EurovisionGR», το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 17:00.

Το Σάββατο προβάλλονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, ενώ την Κυριακή ακολουθούν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, αγωνία και νέες φωνές που ονειρεύονται τη σκηνή της Eurovision.

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια των 28 υποψηφίων που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Σουηδία.

Αμέσως μετά την τηλεοπτική μετάδοση, όλα τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ -ERTFLIX, ERT echo- καθώς και στο επίσημο YouTube κανάλι της ΕΡΤ, για να τα ακούσει και να τα αγαπήσει πρώτη η ελληνική κοινότητα της Eurovision.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE