Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια της Ελλάδας αποκαλύπτονται σήμερα στην ΕΡΤ1

Η μεγάλη στιγμή για τους φίλους της Eurovision έφτασε. Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ΕΡΤ1, μέσα από την ειδική εκπομπή «EurovisionGR», το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 17:00.
Το Σάββατο προβάλλονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, ενώ την Κυριακή ακολουθούν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, αγωνία και νέες φωνές που ονειρεύονται τη σκηνή της Eurovision.
Την παρουσίαση αναλαμβάνουν η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια των 28 υποψηφίων που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Σουηδία.
Αμέσως μετά την τηλεοπτική μετάδοση, όλα τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ -ERTFLIX, ERT echo- καθώς και στο επίσημο YouTube κανάλι της ΕΡΤ, για να τα ακούσει και να τα αγαπήσει πρώτη η ελληνική κοινότητα της Eurovision.
