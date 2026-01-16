Eurovision 2026: Το τραγούδι της Χρυσηίδας Γκαγκούτη που απέσυρε την τελευταία στιγμή

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε ανοιχτά για το παρασκήνιο της συμμετοχής της στον Εθνικό Τελικό της Eurovision και την αιφνιδιαστική απόσυρση της υποψηφιότητάς της λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση των 28 καλλιτεχνών από την ΕΡΤ.

Στο νέο της βίντεο στο YouTube, η γνωστή δημιουργός περιεχομένου εξήγησε τι συνέβη και παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι που είχε καταθέσει.

«Το έκανα για εσάς, όχι για τα social» – Η εξομολόγηση της Χρυσηίδας

«Ήθελα να επικοινωνήσω όλο αυτό που συνέβη με τη Eurovision. Ο μόνος άνθρωπος που αξίζει την παραμικρή εξήγηση, τα μόνα άτομα στα οποία είμαι υπόλογη, είστε εσείς που μας έχετε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια στο YouTube.

Γι’ αυτό και δεν το έκανα μέσα από τα social ή την τηλεόραση», είπε αρχικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η ιδέα ξεκίνησε εντελώς απρόσμενα: «Μου έγινε μία πρόταση από ένα fan page της Eurovision να συμμετάσχω στη διαδικασία. Στην αρχή λέω “μην απαντάς”, δεν ήταν σε καμία μου σκέψη κάτι τέτοιο.

Δείχνω το μήνυμα στον Nerom και μου λέει “θες να γράψουμε ένα τραγούδι για πλάκα;”. Εγώ δεν είχα καν σχέση με στούντιο. Αφήσαμε τις μέρες να περνάνε, μας παρουσιάζει ο Nerom το τραγούδι και μας αρέσει. Βγήκε ωραίο».

Όπως περιγράφει, ο ενθουσιασμός την παρέσυρε: «Αρχίσαμε να το χορεύουμε, είχε πολύ ωραίο live και το στέλνουμε 1 Νοεμβρίου. Μόλις το γράψαμε, αμέσως το στείλαμε. Έκανα και ένα βίντεο στο TikTok ότι έστειλα τραγούδι και έγινε πανικός. Εμείς το κάναμε για πλάκα».

«Ένιωσα ότι πάω σε κηδεία» – Γιατί αποφάσισε να αποσυρθεί

Η απόφαση να αποχωρήσει ήρθε όταν η διαδικασία άρχισε να αλλάζει κλίμα: «Είπα μέσα μου πως, αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και επιλεγούμε εμείς, θα το αντιμετωπίσω. Έφτασε η 4η Δεκεμβρίου, έγιναν όλα αυτά με τις χώρες που αποχώρησαν και κατάλαβα ότι δεν θέλω να συμμετάσχω σε όλο αυτό.

Ήταν πασιφανές ότι η Eurovision φέτος δεν θα είναι η ίδια. Δεν θέλω, γιατί μπορεί να ανοίξω το στόμα μου και να πω πράγματα που δεν πρέπει εκεί.

Δεν λειτουργώ επαγγελματικά σε αυτό, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Εκεί ένιωσα ότι θα πάω σε κηδεία».

Παράλληλα, απάντησε σε όσους υπαινίχθηκαν ότι όλο αυτό ήταν επικοινωνιακό τέχνασμα: «Κάποιοι υπονόησαν ότι ήταν ένα τέχνασμά μου για να ακουστώ. Εγώ, που τόσα χρόνια κάνω τα πάντα για να μην ακούγομαι, να μη με πιάνει κανένας στο στόμα του. Άκουσα και μια άσχετη να με σχολιάζει στην τηλεόραση».

Η Χρυσηίδα δημοσιοποίησε και το email που έστειλε στην ΕΡΤ, με το οποίο ανακοίνωνε την απόσυρση της συμμετοχής της. Στο τέλος του βίντεο, έπαιξε από το κινητό της το τραγούδι που είχε καταθέσει.

Μετά την ακρόαση, η συνεργάτιδά της –εκτός κάμερας– σχολίασε: «Θέλετε να μου πείτε τώρα ότι αυτό δεν θα περνούσε;», με τη Χρυσηίδα να συμφωνεί χαμογελώντας.