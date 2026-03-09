Ο γενικός διευθυντής του αυστριακού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ORF, ο οποίος σε περίπου δύο μήνες αναμένεται να φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, παραιτήθηκε λόγω ισχυρισμών για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μιας γυναίκας.

Ο 57χρονος Roland Weissmann αρνείται αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, όπως δήλωσε η ORF τη Δευτέρα, (09/03), ενώ σε ανακοίνωση της για την παράιτησή του, τον ευχαρίστησε για τα 30 χρόνια που εργάστηκε στην εταιρεία και δήλωσε ότι πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα και με διαφάνεια η υπόθεση.

«Τις τελευταίες ημέρες, ένας υπάλληλος της ORF κατήγγειλε τον Γενικό Διευθυντή για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Roland Weissmann αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Λίγο αργότερα, ο δικηγόρος του Weissmann, Oliver Scherbaum, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος της ORF, το οποίο λειτουργεί σαν εποπτικό συμβούλιο, είχε ενημερώσει τον Weissmann για τους ισχυρισμούς που αφορούσαν την έναρξη της θητείας του το 2022 και του έδωσε προθεσμία ημερών για να παραιτηθεί.

Ο Weissmann δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τις πλήρεις λεπτομέρειες των ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί εναντίον του, ανέφερε η δήλωση. «Παρ' όλα αυτά, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη στην εταιρεία, ήταν έτοιμος να κάνει εκτεταμένες παραχωρήσεις και ως εκ τούτου παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή με άμεση ισχύ», συμπληρωνόταν.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι η ανακοίνωση των ισχυρισμών από την ORF στα μέσα ενημέρωσης πριν από την πλήρη διερεύνησή τους ήταν υπερβολική κίνηση, καθώς και ότι παραβίαζε τα προσωπικά δικαιώματα του εντολέα του, ανακοινώνοντας πως πρόκειται να κινηθεί νομικά.

Η επικεφαλής του ραδιοφώνου ORF, Ingrid Thurnher, μια βετεράνος δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα γενικής διευθύντριας, ανέφερε η ανακοίνωση της ORF.

Ο Weissmann ηγήθηκε της ORF για τέσσερα χρόνια. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επρόκειτο να αποφασίσει αργότερα φέτος, εάν θα λάβει δεύτερη πενταετή θητεία ή εάν θα διοριστεί νέος γενικός διευθυντής.