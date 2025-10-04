Exathlon: Αποχώρησαν ο Τάκης Καραγκούνιας και η Καρολίνα Καλύβα - Αυτή είναι η οκτάδα του Ημιτελικού

Στην εβδομάδα του τελικού μπαίνουμε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου με το νέο επεισόδιο του Exathlon, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και εχθές παρακολουθήσαμε τις δύο αποχωρήσεις που οδήγησαν στην οκτάδα του Ημιτελικού.

Ο Τάκης Καραγκούνιας, μετά από μία εβδομάδα εντάσεων, αναμετρήθηκε στο τελευταίο Play Out με τον Άρη Σοϊλέδη. Συγκινημένος από την ήττα του δήλωσε πως οι όποιες αντιπαραθέσεις ανήκουν στο παρελθόν, συνεχάρη τον Άρη για την επίδοσή του και αντάλλαξε μαζί του «φανέλα» όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές.

Το μήνυμά του ήταν: «Μόνο ένα νούμερο είναι τα χρόνια και οι ηλικίες» ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Exathlon για να το κερδίσει.

Στο Play Out των γυναικών η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα ήταν εκείνη που βγήκε εκτός Exathlon καθώς στην τελική αναμέτρηση ηττήθηκε από τη Βίκυ Πετεινάρη. Η ίδια στάθηκε στο πόσο απόλαυσε το παρκούρ του Exathlon και τόνισε πως οι όποιες διαφωνίες υπήρξαν, είχαν αγωνιστικό υπόβαθρο.

«Το Exathlon είναι μαγεία. Στο τέλος της μέρας αυτό που έχει αξία είναι να είσαι καλός άνθρωπος και δεν είναι μόνο να αγωνίζεσαι στις πίστες εδώ, το θέμα είναι εκεί έξω να αγωνίζεσαι κάθε μέρα, να είσαι εκεί και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Είμαι υπερήφανη γιατί έδωσα ό,τι είχα μέσα μου.» δήλωσε στην αποχώρησή της.

Στέλλα Ανδρεάδου, Δώρα Νικολή, Βίκυ Πετεινάρη, Μαίρη Πετεινάρη είναι οι γυναίκες που κέρδισαν την πρόκριση ενώ από τους άνδρες στη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου μπαίνουν οι: Γιώργος Γκιουλέκας, Φάνης Μπολέτσης, Ντάνιελ Νούρκα και Άρης Σοϊλέδης. Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες έχουν στα χέρια τους το εισιτήριο για την εβδομάδα του τελικού του Exathlon. Η μεγάλη μάχη ξεκινάει με τον Ημιτελικό, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.