«Δεν καταλαβαίνω γιατί οι ενήλικες συμμετέχουν σε αυτή τη μαλ...»: 8 σταρ που δεν έχουν προφίλ στα social media

Κάποιοι celebrities μας «βομβαρδίζουν» συνεχώς μέσω social media με στιγμές της καθημερινότητάς τους και την έχουν κάνει μέρος της «ταυτότητάς» τους με τα όποια συν και πλην συνοδεύουν αυτή την τακτική και άλλοι πάλι επιλέγουν συνειδητά να απέχουν εντελώς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ναι, είναι πιο σπάνιο το δεύτερο και μπορεί κάποιοι φαν να απορούν πώς γίνεται ορισμένοι σταρ να μη θέλουν να έρθουν πιο κοντά τους αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Ωστόσο, οι παρακάτω οκτώ σταρ του Χόλιγουντ που απέχουν συνειδητά από τα social media και δεν έχουν καμία διάθεση να αποκτήσουν προφίλ σε αυτά, έχουν εξηγήσει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους τους λόγους που τα αποφεύγουν και κακά τα ψέματα, εάν το δεις από τη δική τους πλευρά, έχουν τα δίκια τους.

Σκάρλετ Γιόχανσον

Σε συνέντευξή της το 2025 στο InStyle η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) δήλωσε πως η ομάδα της, αλλά και οι υπεύθυνοι των κινηματογραφικών στούντιο την πιέζουν συχνά για να μπει στα social media προκειμένου να προμοτάρει τις ταινίες της, αλλά εκείνη πάντα λέει όχι.

Ο λόγος; «Ειλικρινά, είμαι πολύ εύθραυστη για να έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το εγώ μου είναι πολύ εύθραυστο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ο εγκέφαλός μου είναι πολύ εύθραυστος, είμαι σαν ένα ευαίσθητο λουλούδι. Έχω αρκετό άγχος», είχε εξηγήσει στο The Skinny Confidential Him & Her podcast, λέγοντας πως για τρεις ημέρες είχε κάνει Instagram, αλλά το βρήκε χάσιμο χρόνου να χαζεύει τα post των άλλων.

Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) δεν είχε, δεν έχει και ούτε σκοπεύει να αποκτήσει προφίλ σε κάποιο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον αυτό είχαν δηλώσει οι εκπρόσωποί του πριν μερικά χρόνια όταν κάποιος φαν είχε πέσει θύμα εξαπάτησης από λογαριασμό που ισχυριζόταν πως είναι ο σταρ του Χόλιγουντ.

Παρά το γεγονός ότι οι συνεργάτες του έχουν προσπαθήσει ξανά και ξανά να του αλλάξουν γνώμη, ο ίδιος δεν βρίσκει λόγο να κάνει κάτι τέτοιο, λέγοντας «η ζωή είναι πολύ ωραία χωρίς αυτά» αφού θέλει να αποφεύγει τη συνεχή κριτική και ούτως ή άλλως η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει τα Μέσα με το παραπάνω όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο ίδιος δεν έχει καμία επιθυμία να τη μοιράζεται δημόσια.

Τζένιφερ Λόρενς

«Υπάρχουν πάντα τόσο έντονες αντιδράσεις. Τόσοι πολλοί άνθρωποι ακούνε και δίνουν προσοχή, και έχουν τόσες πολλές απόψεις για τα πάντα. Δεν θέλω πραγματικά να μπω σε αυτό εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν θέλω να εκφράζομαι χωρίς λόγο. Εκτός αν προωθώ κάτι ή κάτι με καίει, δεν θα ακούτε νέα μου», είχε δηλώσει παλαιότερα στο Time η Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence).

Η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τα Hunger Games θέλει να προστατευτεί από την τοξικότητα που συναντά κανείς πολλές φορές στα social media, ενώ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί ούτε και εκείνη να μοιράζεται πτυχές της καθημερινότητάς της.

Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2024 | (Jordan Strauss/Invision/AP)

«Φοβάμαι πολύ για την ψυχική μου υγεία», δήλωσε φέτος η Έμα Στόουν (Emma Stone) στο Rolling Stone όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έχει προφίλ στο Instagram, ενώ παλαιότερα στο Elle είχε εξηγήσει πως την τρελαίνει το ψεύτικο τέλειο που κυριαρχεί στα social media.

«Τρελαίνομαι τόσο πολύ όταν χαζεύω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν βλέπεις ανθρώπους να λένε, "Αυτή είναι η καλύτερη ζωή που έχω ζήσει ποτέ! Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη", εσύ λες, "Σκάσε, αυτό δεν είναι αλήθεια".

Δεν έρχονται όλα με τον τέλειο τρόπο, κάθε μέρα. Απλά δεν ισχύει αυτό. Ακόμα και όταν το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα, δεν είναι πάντα τέλειο... Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα της ζωής», είχε πει χαρακτηριστικά η Έμα Στόουν.

Τζορτζ Κλούνεϊ

«Δεν πιστεύω ότι μπορείς να είσαι σταρ και να είσαι τόσο διαθέσιμος», είχε δηλώσει το 2022 στη Washington Post ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), ο οποίος έχει δώσει και άλλους λόγους για τους οποίους δεν θέλει να μπλέξει με τα social media.

Θέλει να προστατεύει την ιδιωτικότητά του και να είναι η ζωή του πιο απλή, ανησυχεί για την αρνητική επιρροή που μπορεί να έχουν στα παιδιά, ενώ δεν έχει κρύψει τον φόβο του ότι ένα αστείο που μπορεί να ποστάρει στις 2 τη νύχτα όταν θα έχει πιει δυο ποτηράκια παραπάνω, θα παρεξηγηθεί και θα ξυπνήσει την άλλη μέρα το πρωί σε ένα... χάος.

«Ένα άστοχο σχόλιο μπορεί να δημιουργήσει σάλο και να σου καταστρέψει την καριέρα», έχει πει ο Τζορτζ Κλούνεϊ, οπότε απλά απέχει.

Κέιτ Μπλάνσετ

Η Κέιτ Μπλάνσετ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας στην πρεμιέρα της ταινίας «Beetlejuice Beetlejuice» | (Vianney Le Caer/Invision/AP)

«Υπάρχει μια υπονομευτική ποιότητα στο Διαδίκτυο και πιστεύω ότι υπάρχει μια πραγματική δυνατότητα να έρχεσαι κοντά με τους άλλους.

Ωστόσο, το μειονέκτημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι διχάζουν τους ανθρώπους πολύ γρήγορα και δημιουργούν αντιπαλότητα και ζήλια, και μια αίσθηση ότι η ζωή εκεί είναι καλύτερη από τη ζωή εδώ», είχε πει σε συνέντευξή της η Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), η οποία επίσης προτιμά να απέχει.

«Οι άνθρωποι βγάζουν συνεχώς φωτογραφίες του εαυτούς τους για να τις στείλουν σε άλλους για να δουν αν τους αρέσουν. Είναι αξιολύπητο όλο αυτό με τους ανθρώπους που ανησυχούν για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι.

Το να αρέσεις και να μην αρέσεις είναι απλώς κάτι που συμβαίνει στο δημοτικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ενήλικες συμμετέχουν σε αυτή τη μαλ...», είχε δηλώσει ακόμα η σταρ του Χόλιγουντ και ήταν σαφέστατη.

Μίλα Κούνις

Για τη Μίλα Κούνις (Mila Kunis) η προστασία της ιδιωτικής της ζωής είναι προτεραιότητα με την ίδια να έχει εξηγήσει στη The Daily Telegraph γιατί δεν θέλει να έχει προφίλ στα social:

«Αυτό που κάνω και αυτό που είμαι είναι δύο διαφορετικά πράγματα και για μένα. Ήταν πάντα πολύ σημαντικό να τα κρατάω αυτά τα πράγματα ξεχωριστά.

Δεν θέλω οι άνθρωποι να νομίζουν ότι με γνωρίζουν σε σημείο που να νιώθουν άνετα να έρχονται στο σπίτι μου χωρίς να τους έχουν προσκαλέσει.

Για λόγους ασφαλείας, απλώς δεν αξίζει τον κόπο. Θα προτιμούσα να έχω την ιδιωτικότητά μου από οτιδήποτε άλλο».

Ντάνιελ Ράντκλιφ

«Θα έμπλεκα σε καυγάδες όλη την ώρα», έχει εξομολογηθεί στο First We Feast ο άλλοτε κινηματογραφικός Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο δεν τον βρίσκουμε στα social media.

Στο δε Sky News, πριν από αρκετά χρόνια είχε δηλώσει: «Δεν έχω Twitter και δεν έχω Facebook, και νομίζω ότι αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα, γιατί αν μπεις στο Twitter και πεις σε όλους τι κάνεις κάθε στιγμή και μετά ισχυριστείς ότι θέλεις ιδιωτική ζωή, τότε κανείς δεν πρόκειται να πάρει αυτό το αίτημα στα σοβαρά». Δεν είχε και άδικο εδώ που τα λέμε.