Εξιτήριο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα του λόγια

Εξιτήριο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (18/8) από το Δρομοκαϊτειο όπου νοσηλευόταν ακούσια από τις 14 Αυγούστου.

Κατά την έξοδό του ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στις κάμερες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά, όλα είναι μια χαρά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο».

Όταν δε ρωτήθηκε εάν νιώθει καλά, ο ίδιος αστειεύτηκε ρωτώντας τη δημοσιογράφο. «Εσείς;».

Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή

Νωρίτερα ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιώργος Μερκουλίδης, είχε εκφράσει στο «Καλοκαίρι Παρέα» την πεποίθησή του ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής θα πάρει εξιτήριο σήμερα Δευτέρα (18/8) από το Δρομοκαϊτειο και μέχρι το μεσημέρι θα έχει γυρίσει στο σπίτι του.

«Οι συγγενείς που υπέβαλαν το αίτημα, τα τελευταία δυόμιση χρόνια δεν έχουν καμία φυσική επαφή, καμία συναναστροφή και καμία σχέση.

Το ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπέβαλαν ένα αίτημα με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και από εκεί και πέρα ο κάθε γιατρός που έχει μια εισαγγελική διάταξη είναι πολύ προσεκτικός.

Αν διαπιστώσει μια συναισθηματική φόρτιση ή συναισθηματική διαταραχή είναι υποχρεωμένος να το διερευνήσει περαιτέρω.

Και δεν μπορεί εύκολα, όταν υπάρχει μια τέτοια σοβαρή καταγγελία, σε σαράντα λεπτά να την πετάξει στο καλάθι των αχρήστων και να τον αφήσει ελεύθερο», είπε αρχικά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σήμερα πιστεύω ακράδαντα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι θα βγει. Δεν υπάρχει καμία ψυχιατρική διαταραχή που να δικαιολογεί τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική δομή και κανένα απολύτως πρόβλημα ψυχιατρικό ή ψυχολογικό.

Κατά συνέπεια είμαι πεπεισμένος και σίγουρος ότι σήμερα θα βγει υγιής και δυνατός», πρόσθεσε ο κ. Μερκουλίδης.

«Σήμερα αναμένουμε ότι ο Γιώργος θα πάρει εξιτήριο και θα πάει σπίτι του. Οι γιατροί θα ακολουθήσουν το πρωτόκολλο και τον νόμο και θα αποφανθούν. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι θα πάει σπίτι του».

Ο Γιώργος είναι αισιόδοξος, συζητά με τους γιατρούς του, είναι σε ήρεμη κατάσταση, παρ' όλο που έχει μια συναισθηματική φόρτιση λόγω της συμπεριφοράς αυτής και της κατάστασης στην οποία βρέθηκε.

Το να είσαι σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, με ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, και να είσαι υγιής εσύ, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Αναμένει την άφιξή μου στο Δρομοκαΐτειο, για να δρομολογήσω τις διαδικασίες, και το αργότερο το μεσημέρι θα βρίσκεται στο σπίτι του», κατέληξε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.