Εξοργισμένη η Κρίστεν Στιούαρτ με το Χόλιγουντ - «Καμία πρόοδος για τις γυναίκες»

Η Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Wate» μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματα που νιώθει απέναντι στο Χόλιγουντ, τα οποία δεν έχουν αλλάξει και τόσο τα τελευταία χρόνια. Η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Twilight, μίλησε σε εκδήλωση διοργάνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, στο Λος Άντζελες, για την ανισότητα που συνεχίζεται στον κινηματογράφο, παρά την ώθηση που έδωσε το κίνημα #MeToo.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Γιατί το μακελειό στα Βορίζια δεν αποτελεί βεντέτα: Οι άγραφοι κανόνες που την ορίζουν
- Ο γαμπρός του Φανούρη, η σπηλιά φρούριο στα Βορίζια και ο συνεργός: Καρέ-καρέ εξετάζουν το υλικό
- Σίλας Σεραφείμ κατά Ιάσονα Αποστολόπουλου: «Τώρα με την αληθινή γενοκτονία προτίμησες Ισραήλ»
- Τότε και Τώρα: Η χαρισματική συνύπαρξη Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη και το παρελθόν πιο αστείο από ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.