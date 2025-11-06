Εξοργισμένη η Κρίστεν Στιούαρτ με το Χόλιγουντ - «Καμία πρόοδος για τις γυναίκες»

Η Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Wate» μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματα που νιώθει απέναντι στο Χόλιγουντ, τα οποία δεν έχουν αλλάξει και τόσο τα τελευταία χρόνια. Η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Twilight, μίλησε σε εκδήλωση διοργάνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, στο Λος Άντζελες, για την ανισότητα που συνεχίζεται στον κινηματογράφο, παρά την ώθηση που έδωσε το κίνημα #MeToo.

