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Εύα Μέντες: Το τατουάζ που «μαρτυρά» όλα όσα δεν λέει για τον Ράιαν Γκόσλινγκ

Η Εύα Μέντες αποκάλυψε πως έχει μόνο ένα τατουάζ στο σώμα της – και αυτή η επιλογή μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι.

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Η Εύα Μέντες έχει μόνο ένα τατουάζ και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί έχει προκαλέσει τόσο ενδιαφέρον. Στο εσωτερικό του καρπού της είναι γραμμένο το «de Gosling», μια φράση που παραπέμπει προφανώς στον Ράιαν Γκόσλινγκ και γίνεται αντικείμενο συζήτησης σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.

Η ίδια, ωστόσο, δεν έχει μιλήσει ιδιαίτερα γι’ αυτό. Αυτή τη φορά, έκανε μια μικρή εξαίρεση και αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο τατουάζ είναι το μόνο που έχει στο σώμα της - και το μοναδικό που χρειαζόταν.

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