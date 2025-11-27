Ευανθία Ρεμπούτσικα: Στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι στη διαμάχη με Μποφίλιου - Χαρούλη: «Υπάρχει μόνο συμφέρον»

Με μία μακροσκελή της ανάρτηση η καταξιωμένη μουσικός και συνθέτης Ευανθία Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργο στη διαμάχη του για την παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη με τραγούδια των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα αναφέρει μεταξύ άλλων πως θεωρεί «απόλυτα θεμιτό να προστατεύει τη χρήση του έργου του πατέρα του» και πως ο Μάνος Χατζιδάκις «δεν θα έδινε ποτέ την άδειά του αν ζούσε». Επιπλέον, χαρακτηρίζει απαράδεκτα τα σχόλια που στοχοποιούν και κατηγορούν τον Γιώργο Χατζιδάκι.

Διαβάστε ακόμα: Στον «αέρα» η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου-Χαρούλη: Μπλόκο από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα γράφει για τις κινήσεις του γιο του Μάνου Χατζιδάκι

«Είμαι απολύτως σύμφωνη με τη στάση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι και θεωρώ απόλυτα θεμιτό να προστατεύει τη χρήση του έργου του πατέρα του. Ο Μάνος υπήρξε, για μένα, ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης, ένας άνθρωπος οικουμενικός, με βαθιά ευγένεια και μοναδικό αισθητικό κριτήριο.

Η μουσική του έχει μια ποιότητα τόσο λεπτή και ουσιαστική, που απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται.

Ακόμη και όταν ακούω το έργο του σε μια διαφήμιση που σκοπό έχει να βοηθήσει παιδιά και σχολεία, νιώθω απλώς την ανάγκη να θυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζουμε αυτή την κληρονομιά με ευαισθησία.

Η μουσική του Χατζιδάκι έχει έναν κόσμο δικό της και ο σεβασμός προς αυτόν τον κόσμο είναι για μένα ουσιώδης, όχι μόνο απέναντι στο έργο αλλά και απέναντι σε όσους το εκπροσωπούν σήμερα.

Γνωρίζοντάς τον, είμαι βέβαιη ότι ο Μάνος θα ήθελε οι επιλογές γύρω από τη μουσική του να γίνονται με προσοχή και αγάπη, όπως ακριβώς έκανε πάντα και ο ίδιος. Και αυτό το δικαίωμα των κληρονόμων του να προστατεύουν το έργο του αξίζει να το τιμούμε.

«Ο χαρακτηρισμός θετός γιός», μου φαίνεται εντελώς περιττός, η πατρότητα δεν μετριέται με βιολογία αλλά με παρουσία, ευθύνη και αγάπη. Και εκεί ο Μάνος στάθηκε πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης.

Όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται στο διαδίκτυο κατά του γιού του Μάνου που τον στοχοποιούν και τον κατηγορούν, είναι απαράδεκτα. Για ποια Ελλάδα μιλάμε που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό; Και με το έτσι θέλω, κάνω αυτό που θέλω χωρίς να σέβομαι τις αποφάσεις του κληρονόμου; Χρησιμοποιώντας το όνομα του;

Αντί να σεβαστούμε την μνήμη του Μάνου ο οποίος δεν θα έδινε ποτέ την άδεια του αν ζούσε. Όσον αφορά τα ραδιόφωνα που άκουσα πως δεν παίζεται ο Μάνος, να ρωτήσετε κάποιους άλλους και όχι τον γιό του.

Τελικά δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε ποιότητα, μόνο συμφέρον», αναφέρει η μουσικός στην ανάρτησή της.