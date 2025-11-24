Στον «αέρα» η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου-Χαρούλη: Μπλόκο από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι

«Φρένο» βάζει ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, στην παγκόσμια περιοδεία που πρόκειται να πραγματοποιήσει η Hellenic Music Ensemble μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη, σε 9 χώρες και 22 πόλεις του πλανήτη.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο πάνω στο πνευματικό έργο του πατέρα του, καταγγέλλει ότι δεν έδωσε ποτέ την άδεια για να χρησιμοποιηθούν τα τραγούδια του Μάνου στην εν λόγω περιοδεία, εξηγώντας τους λόγους...

Διαβάστε ακόμα: Mποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία για τους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι

«Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι», αναφέρει ο Γιώργος Χατζιδάκις και προσθέτει ότι η διοργάνωση «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας», γεγονός που τον υποχρέωσε να προβεί «σε νομικές ενέργειες».

Ολόκληρη την ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».

Γιώργος Χατζιδάκις».

Η παγκόσμια περιοδεία όπως ανακοινώθηκε

Η 21μελής ορχήστρα Hellenic Music Ensemble ανακοίνωσε όλες τις νέες στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας που θα πραγματοποιηθεί το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής: του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Το μουσικό αυτό ταξίδι των 9 χωρών και 22 πόλεων, πέρα από την Ευρώπη πλέον, περιλαμβάνει πόλεις και στη Βόρειο Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με πέντε σταθμούς σε εμβληματικά θέατρα να ξεχωρίζουν, ανάμεσά τους: το Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο, το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, την Όπερα του Σίδνεϊ, το Roy Thomson Hall στο Τορόντο και το Strathmore Concert Hall, στην Ουάσινγκτον. Μια περιοδεία ορόσημο σε παραγωγή GTP Entertainment.

Το πρόγραμμα θα ζωντανέψει τη μουσική των δύο μεγάλων δημιουργών στις πιο λαμπερές αίθουσες συναυλιών του κόσμου, με τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Στις εμφανίσεις της Βορείου Αμερικής, ως special guest star συμμετέχει η Judy Kuhn – η υποψήφια για Tony και Grammy βραβεία, ερμηνεύτρια και ηθοποιός του Broadway - , γνωστή από τις ερμηνείες της στα Les Misérables, Chess και από τη φωνή της Pocahontas στη θρυλική ταινία της Disney. Η Kuhn θα ερμηνεύσει επιλεγμένα έργα των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη, δημιουργώντας μια σπάνια καλλιτεχνική γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό και τον αμερικανικό μουσικό κόσμο.

«Αυτή η περιοδεία θα είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής στην πιο δυνατή της έκφραση - εκεί όπου η ποίηση, η μελωδία και η ανθρωπιά συναντώνται. Με το συναίσθημα αλλά και τον δυναμισμό που εκφράζει καλύτερα από όλους η Νατάσσα Μποφίλιου, τη γνήσια παραδοσιακή ψυχή του Γιάννη Χαρούλη αλλά και την εξαιρετική φωνή της Judy Kuhn, το κοινό θα ακούσει τα αριστουργήματα των Θεοδωράκη και Χατζιδάκι σε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος.

Η 21μελής ορχήστρα Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πάνου Λιαρόπουλου, έχει αναγνωριστεί ως επίσημος Πολιτιστικός Πρεσβευτής της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Λίγα λόγια από τους καλλιτέχνες για τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζιδάκι και αυτό το ξεχωριστό μουσικό ταξίδι

«Το ότι μπορώ να ερμηνεύω τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι σε μεγάλες σκηνές σε όλο τον κόσμο είναι ένα προνόμιο για εμένα και μια μεγάλη τιμή. Η μουσική τους συγκεντρώνει όλα τα όνειρα, τις δυσκολίες, τα πιο σκοτεινά σημεία αλλά κυρίως την ομορφιά του πολιτισμού μας. Η ευκαιρία που μου δίνεται να μοιραστώ αυτά τα τραγούδια με όλο τον κόσμο και μάλιστα μαζί με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες όπως είναι ο Γιάννης Χαρούλης και η Judy Kuhn, είναι μοναδική - την αισθάνομαι σαν μια γέφυρα συναισθήματος που θα μας ενώσει όλους», λέει η Νατάσσα Μποφίλιου.

«Τα τραγούδια του Μίκη και του Μάνου είναι κομμάτι της ψυχής μας. Μιλούν για την αγάπη, την ελευθερία και την ανθρωπιά. Το γεγονός ότι σε αυτήν την περιοδεία θα τα τραγουδήσω σε τόσα μέρη του κόσμου, με αυτήν την κορυφαία ορχήστρα, τη Νατάσσα Μποφίλιου και την Judy Kuhn σε μερικές παραστάσεις στη Βόρειο Αμερική, με γεμίζει συγκίνηση. Είναι μια υπενθύμιση ότι η μουσική δεν έχει σύνορα», προσθέτει ο Γιάννης Χαρούλης.

«Πάντα θαύμαζα βαθιά την ομορφιά και το εύρος της ελληνικής μουσικής. Είναι μεγάλη χαρά για εμένα και ταυτόχρονα ένα συναρπαστικό καλλιτεχνικό ταξίδι, το να τιμήσω επί σκηνής μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Γιάννη Χαρούλη και την ορχήστρα του Hellenic Music Ensemble, τους δύο θρυλικούς Έλληνες συνθέτες. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις έγραψαν μουσική που μιλά κατευθείαν στην ψυχή - ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό ακριβώς με το κοινό σε κάθε πόλη, στη Βόρειο Αμερική», δηλώνει η Judy Kuhn.

Όλες τις στάσεις της Παγκόσμιας Περιοδείας Hellenic Music Ensemble 2026

Ευρώπη

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater

Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall

Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle

Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal

Βόρεια Αμερική

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου | Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ — Keswick Theatre

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου | Ουάσινγκτον, DC — Strathmore Concert Hall

Σάββατο 24 Ιανουαρίου | Μόντρεαλ, Καναδάς — L’Olympia Theatre

Κυριακή 25 Ιανουαρίου | Βανκούβερ, Καναδάς — Chan Centre

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου | Σαν Χοσέ, ΗΠΑ — San Jose Civic Centre

Σάββατο 31 Ιανουαρίου | Λος Άντζελες, ΗΠΑ — Saban Theatre

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου | Τορόντο, Καναδάς — Roy Thomson Hall

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου | Σικάγο, ΗΠΑ — Rosemont Theatre

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου | Βοστώνη, ΗΠΑ — Emerson Colonial Theatre

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ — Carnegie Hall

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου | Αδελαΐδα, Αυστραλία — Festival Theatre

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου | Σίδνεϊ, Αυστραλία — Sydney Opera House

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town Hall

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town Hall

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου | Ουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία — Michael Fowler Centre