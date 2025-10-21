Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου»

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο Θέατρο Ακροπόλ χθες Δευτέρα (20/10) και μιλώντας στις κάμερες, αναφέρθηκε στον ρόλο που υποδύθηκε στο παρελθόν στη σειρά του Mega, «Πολυκατοικία».

Με αφορμή τον ίντερσεξ ρόλο της θείας Σταματίνας στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, ζητήθηκε από την Ευδοκία Ρουμελιώτη να κάνει κάποιο σχόλιο.

«Μου άρεσε πολύ που ο Γιώργος Καπουτζίδης ενέταξε έναν ίντερσεξ άτομο στη σειρά. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται, πρέπει να μιλάμε για αυτά πρέπει οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Ερωτώμενη για πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισε και ποια ήταν η αντιμετώπιση τότε όταν υποδύθηκε μια ομοφυλόφιλη γυναίκα στην Πολυκατοικία, η Ευδοκία Ρουμελιώτη απάντησε:

«Δύσκολα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου, γιατί τότε είχα κάνει το "Θα βρεις τον δάσκαλό σου" με είχαν συνδέσει με ένα κορίτσι τελείως διαφορετικό», ανέφερε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.