Αν ευχαριστείς τον οδηγό που σταματά για να περάσεις, τότε πιθανόν έχεις αυτά τα 5 χαρακτηριστικά

Ας συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι: Η κατάσταση στους δρόμους είναι εξωφρενικά κουραστική κάποιες φορές. Τις περισσότερες φορές, δηλαδή. Είτε οδηγείς είτε είσαι πεζός, υπάρχουν μέρες που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε.

Η ευγένεια, δυστυχώς, δεν είναι το δυνατό μας χαρτί και η οδηγική συμπεριφορά έχει χαθεί προ πολλού.

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