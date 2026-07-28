Αν ευχαριστείς τον οδηγό που σταματά για να περάσεις, τότε πιθανόν έχεις αυτά τα 5 χαρακτηριστικά

Ας συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι: Η κατάσταση στους δρόμους είναι εξωφρενικά κουραστική κάποιες φορές. Τις περισσότερες φορές, δηλαδή. Είτε οδηγείς είτε είσαι πεζός, υπάρχουν μέρες που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε.
Η ευγένεια, δυστυχώς, δεν είναι το δυνατό μας χαρτί και η οδηγική συμπεριφορά έχει χαθεί προ πολλού.
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