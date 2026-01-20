Η Φαίη Σκορδά εξέφρασε σήμερα (20/1) μέσα από το Buongiorno την αντίθεση και την απογοήτευσή της σε όσα δήλωσε χθες (19/1) η Μαρία Καρυστιανού στην εκπομπή «10 Παντού» για τις αμβλώσεις.

«Πώς μπορεί να είναι μια γιατρός, μια παιδίατρος αδιάβαστη; Είναι αυτά που πιστεύει. Δεν μπορεί να είναι αδιάβαστη κι μάλιστα, μια καλή γιατρός. Δεν μπορεί να είναι μια παιδίατρος αδιάβαστη.

Το πολύ άσχημο για μένα είναι ότι η αγάπη και η στήριξη του κόσμου μεταφράζεται αυτή τη στιγμή στο να επανέρχεται στις εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων και στα site, το θέμα της άμβλωσης. Αυτό είναι τραγικό», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Mega.

«Επικοινωνιακά είναι λάθος γιατί αν έχεις μια δύναμη και θες να δώσεις στον κόσμο, μας βάζεις όλους από χθες να τοποθετούμαστε για αυτό το θέμα.

Αυτό δεν είναι το "χρησιμοποιώ την αγάπη του κόσμου, τη στήριξη, και ότι πάμε να κάνουμε τη διαφορά, να κερδίσουμε τη διαφθορά και οτιδήποτε άλλο" όταν αυτή τη στιγμή έχει φέρει την κοινωνία να ξαναμιλάει για θέματα που έχουν λυθεί και δεν θα έπρεπε να μπαίνουν ξανά στο τραπέζι. Άλλα θέματα θα έπρεπε να είναι στο τραπέζι.

Αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή συζητιούνται οι γυναικοκτονίες και η πατριαρχία, και εμείς επαναφέρουμε αυτό», συμπλήρωσε η ίδια.

«Είναι πολύ άσχημο που μας φτάνει σε αυτό το σημείο και επίσης είναι απογοητευτικό. Αυτές είναι οι πεποιθήσεις της», τόνισε η Φαίη Σκορδά και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις, όλοι μας τα βλέπουμε με άλλα φίλτρα ό,τι ακούμε και αφορά στην κυρία Καρυστιανού… Τώρα δεν είναι τα Τέμπη στο πρώτο πλάνο, είναι οι αμβλώσεις».