Σίσσυ Χρηστίδου: Η αποκάλυψη στον «αέρα» για τον γάμο της Φαίης Σκορδά

Σε μια αποκάλυψη για το γάμο της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στον «αέρα» της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!» του Mega.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι μίλησε με τη Φαίη Σκορδά, η οποία τής αποκάλυψε ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλο πάρτι τον Σεπτέμβριο για τους φίλους της.

«Εγώ ξέρω ότι το πάρτι θα γίνει τον Σεπτέμβριο», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, λέγοντας επίσης ότι δεν είναι σίγουρη αν είναι καλεσμένη. «Δεν θέλω να πω τι είπαμε (σ.σ με τη Φαίη Σκορδά), μπορεί να μη θέλει εκείνη», είπε.

«Μου είπε ότι θα είναι κλειστός ο γάμος, αλλά ότι θα κάνουν μετά ένα μεγάλο πάρτι. Μού το λέει δημοσιογραφικά, μού το λέει επειδή θα είμαι καλεσμένη, να ραφτώ ή να μη ραφτώ;», αναρωτήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, καταλήγοντας: «Δεν θα ραφτώ, θα περιμένω επίσημα».