Με αφορμή την παράσταση με τίτλο «2:22, A Ghost Story», την οποία σκηνοθετεί και κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέατρο Αλάμπρα, ο Φάνης Μουρατίδης παραδέχτηκε πως έχει βιώσει και ο ίδιος μεταφυσική εμπειρία.

«Είναι μια πολύ περίοδος της ζωής μου. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το ερωτεύτηκα όταν το ανακάλυψα, πήγα και το είδα στο Λονδίνο. Έχω και την τύχη να έχω έναν υπέροχο θίασο και συνεργάτες. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι για μένα.

Το «2:22, A Ghost Story», είναι ένα «υβρίδιο» από 3 έργα. Είναι υπερφυσικό θρίλερ, κομεντί και κοινωνικό δράμα. Είναι μια σύγχρονη τάση στα σενάρια και στα θεατρικά έργα», είπε αρχικά ο Φάνης Μουρατίδης ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι».

Διαβάστε ακόμα: Φάνης Μουρατίδης για τον θάνατο της αδερφής του: «Ένιωθα τρομακτικά μόνος»

Στη συνέχεια ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν θα έλεγα ότι πιστεύω σε κάτι συγκεκριμένο. Αφήνω μεγάλο χώρο για το τι είναι πραγματικότητα. Έχω βιώσει και εγώ ανάλογη μεταφυσική εμπειρία. Είχα την αίσθηση κάποια στιγμή ότι υπήρχε κάτι στον χώρο. Μπορεί να είναι ψευδαίσθηση. Ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει. Στην παράσταση μας σου ανοίγει μυαλό να δεις τι είναι πραγματικότητα και τι όχι. και σε βάζει στη διαδικασία να ξαναδείς την ιστορία από την αρχή», συνέχισε.

«Ο έρωτας με την έννοια που το συζητάμε είναι δύσκολο»

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τα δύο παιδιά τους.

«Έρωτας με την έννοια που το συζητάμε, είναι δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρξει νοιάξιμο, σεβασμός, υποστήριξη και αγάπη. Να είστε σεβαστικοί!».

Σχετικά με τα παιδιά τους που ετοιμάζονται για σπουδές, σημείωσε:

«Θες να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά είσαι και λίγο παρτάκιας», εκφράζοντας την ανάγκη να τα βλέπει ανεξάρτητα αλλά και κοντά του.

Η παρουσιάστρια επισήμανε πόσο συνειδητοποιημένος φαίνεται να είναι, με τον ίδιο να συμπληρώνει:

«Έχω κάνει πολλά λάθη και βοηθάει στην αυτογνωσία. Κάντε λάθη, φτάνει να είναι λάθη που να μην είναι μη αναστρέψιμα. Έχω στενοχωρηθεί με συμπεριφορές μου και όσο περνάνε τα χρόνια θέλω να κάνω πράγματα που δεν έκανα».

Για την ζωή του και τις επιλογές του, ο Φάνης Μουρατίδης ανέφερε: «Μεγαλώνοντας γίνονται και πιο συνειδήτος και για τα λάθη που έχω κάνει και για τους ανθρώπους που έχω ξεχωρίσει. Όταν μεγαλώνεις νομίζω ότι πλησιάζεις περισσότερο στο τι είσαι «εσύ» με τα καλά και τα κακά του. Οι άνθρωποι που επιλέγεις είναι μέσα σε αυτό».