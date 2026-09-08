Η Φίμπι Μπρίτζερς (Phoebe Bridgers) έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στη συνέντευξη τύπου της ταινίας Primetime στην οποία συμμετέχει με την βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια να επιλέγει να φορέσει ένα μαύρο ταγιέρ του οίκου Gucci και να εμφανίζεται με αξύριστα πόδια.

Όπως ήταν αναμενόμενο η φωτογραφία που φαίνονται τα αξύριστα πόδια της Φίμπι Μπρίτζερς σχολιάστηκε στα social media με πολλούς χρήστες να την επαινούν για την επιλογή της και να λένε πως τώρα την αγαπάνε περισσότερο, χαρακτηρίζοντάς τη «αυθεντική», αλλά και «πριγκίπισσα του λαού».

Η ίδια η Μπρίτζερς ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram αρκετά στιγμιότυπα από την παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας όπου βλέπουμε και το δεύτερο outfit που φόρεσε.

Φίμπι Μπρίτζερς (Phoebe Bridgers) | AP Photo/Scott A Garfitt

Σε μία δε από τις φωτογραφίες τη βλέπουμε να χαμογελά ενώ είναι εμφανής ένας λεκές από ιδρώτα στο ρούχο της, στο σημείο της μασχάλης της.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί ή σε άλλες δημόσιες εκδηλώσεις με ορατή τη φυσική τριχοφυΐα αφού το έχουν κάνει, μεταξύ άλλων, η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, η Μαντόνα και η Αμάντλα Στένμπεργκ.

Φίμπι Μπρίτζερς (Phoebe Bridgers) | @phoebebridgers - Instagram

Φίμπι Μπρίτζερς (Phoebe Bridgers) | @phoebebridgers - Instagram

Φίμπι Μπρίτζερς (Phoebe Bridgers) | @phoebebridgers - Instagram

Φίμπι Μπρίτζερς (Phoebe Bridgers) | @phoebebridgers - Instagram



Αίσθηση είχε κάνει πολλά χρόνια πριν, το 1999, η εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς στην πρεμιέρα της ρομαντικής κομεντί «Notting Hill» στο Λονδίνο, όταν η σταρ του Χόλιγουντ είχε εμφανιστεί με αξύριστες μασχάλες.